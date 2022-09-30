Русская ракета в Днепре убила целую семью, выжил только пес - он плакал на развалинах дома

Семья погибла в Днепре, выжила только собака / Фото Telegram

В четверг, 29 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате погибла целая семья: бабушка Алла, мать Наталья, дочь Василиса и сын Иван. Выжил только домашний любимец – пес Крым.

Глава семьи защищает Украину на фронте. В момент трагедии он находился на позициях под Лиманом. Узнав, что потерял всю свою семью, он приехал в Днепр, передает Obozrevatel.

Фото и видео собаки, которая плакала на развалинах дома, накануне облетели мир. Пес стоял на развалинах дома и ждал своих маленьких хозяев, которые уже никогда не вернутся.

Животное потеряло слух, зрение, получило тяжелую контузию.

Из всей семьи выжила только собака / Фото t.me/mykharkov_info

Пес Крым плакал на развалинах дома / скриншот

Теперь же народный депутат Украины Юлия Гришина опубликовала фотографию погибших детей.

Василиса и Иван погибли от российской ракеты / Фото t.me/Gryshyna_channel/2511

Нардеп подчеркнула, что Россия продолжает массовый террор и убийства мирных украинцев, в том числе и детей. Она призвала мир поддержать Украину в борьбе с агрессором.

"Десятки невинных жизней. От боли хочется кричать на весь мир. Мы - щит, который сейчас защищает другие страны от кровавого убийцы! Защищаем ценой жизни наших детей", - говорится в сообщении Гришиной в Telegram.

Как сообщал Главред, 30 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья и попали в гражданскую гуманитарную колонну. В результате ракетного удара 23 человека погибли и 28 - ранены. Все - гражданские.

В ночь на пятницу и утром 30 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев и Днепр. Вспыхнули пожары. Есть пострадавшие и погибший. В Днепре российские ракеты уничтожили транспортное предприятие: сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.

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