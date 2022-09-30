Русская ракета в Днепре убила целую семью, выжил только пес - он плакал на развалинах дома

Глава погибшей семьи защищает Украину на фронте. В тот момент, когда в дом попала российская ракета, он находился на позициях под Лиманом Донецкой области.
В четверг, 29 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате погибла целая семья: бабушка Алла, мать Наталья, дочь Василиса и сын Иван. Выжил только домашний любимец – пес Крым.
Глава семьи защищает Украину на фронте. В момент трагедии он находился на позициях под Лиманом. Узнав, что потерял всю свою семью, он приехал в Днепр, передает Obozrevatel.
Фото и видео собаки, которая плакала на развалинах дома, накануне облетели мир. Пес стоял на развалинах дома и ждал своих маленьких хозяев, которые уже никогда не вернутся.
Животное потеряло слух, зрение, получило тяжелую контузию.
Теперь же народный депутат Украины Юлия Гришина опубликовала фотографию погибших детей.
Нардеп подчеркнула, что Россия продолжает массовый террор и убийства мирных украинцев, в том числе и детей. Она призвала мир поддержать Украину в борьбе с агрессором.
"Десятки невинных жизней. От боли хочется кричать на весь мир. Мы - щит, который сейчас защищает другие страны от кровавого убийцы! Защищаем ценой жизни наших детей", - говорится в сообщении Гришиной в Telegram.
Как сообщал Главред, 30 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья и попали в гражданскую гуманитарную колонну. В результате ракетного удара 23 человека погибли и 28 - ранены. Все - гражданские.
В ночь на пятницу и утром 30 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев и Днепр. Вспыхнули пожары. Есть пострадавшие и погибший. В Днепре российские ракеты уничтожили транспортное предприятие: сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.
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