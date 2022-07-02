"Русским духом больше не пахнет": ВСУ сожгли остатки гарнизона РФ на Змеином

Удар ВСУ по оккупантам на Змеином / Скриншот

Вооруженные силы Украины воздушным ударом уничтожили остатки техники оккупантов РФ на острове Змеиный в Черном море.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он также опубликовал в Facebook соответствующие кадры.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей", - написал он.

По слова главкома ВСУ, украинские защитники "помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова".

"Больше там русским духом не пахнет", - добавил Залужный.

Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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