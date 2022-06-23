"Русский патриотический хоррор": в РФ решили снять фильм об "освобождении" Донбасса - Подоляк

В России хотят снять фильм об "освобождении" Донбасса / Главред, УНИАН, Reuters

В России решили снять фильм о том, как российские войска "освобождали" Донбасс. Это анонсировал министр культуры РФ Мединский. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже отреагировал на такое заявление о отметил, что этот фильм будет снят в "новом жанре".

Подоляк считает, что этим жанром станет "русский патриотический хоррор". Он также поразмышлял над тем, каким может быть сюжет фильма.

"Группа головорезов вторгается в счастливый регион и начинает грабить людей, насиловать женщин, строить концлагеря, разводить семьи и хоронить детей в безымянных могилах? Новый жанр: русский патриотический хоррор?" – написал Михаил Подоляк.

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Напомним, российские пропагандисты сняли на руинах завода Азовсталь, который уничтожили российские оккупанты, циничный клип на песню "Пливе кача". Песню исполняют российский певец и журналист Аким Апачев, который родом из Мариуполя, вместе с малоизвестной исполнительницей Дарьей Фрей.

При этом они поют на украинском языке, объясняя это тем, что якобы "забрали ее себе как трофей".

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