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"Рваную рану пришлось зашивать": на Волыни опасное дерево едва не убила дедушку с малышкой-внучкой

25 января 2022, 15:03

Происшествие произошло в Волынской области, в городе Камень-Каширский на улице Первого Мая. Прогулка для пенсионера с внучкой едва не закончилась трагично.

Дерево
На Волыни опасное дерево едва не убила дедушку с малышкой-внучкой / "Полесье"

На Волыни дерево чуть не убило пожилую мужчину с ребенком. Упавшая ветка травмировала пенсионера, а его четырехлетняя внучка успела отскочить. Об этом сообщает портал "Полесье".

Происшествие произошло в Камне-Каширском на улице Первого Мая. Дерево упало на тротуар, где в то время проходили дедушка с внучкой.

"Дерево чуть не прибило мою четырехлетнюю дочь и отца. Слава Богу, ребенок отделался только испугом, а вот папе не повезло — у него рваная рана на ноге, которую пришлось зашивать. Хорошо, что все остались живы. Но сухие деревья как стояли годами, так будут стоять и дальше, подвергая опасности прохожих при каждом порыве ветра. Каждый раз думаешь: успеешь пройти под падающими ветвями или нет", — говорит мать девочки и дочь пострадавшего пенсионера Татьяна Кисляк.

Через два дня после чрезвычайного происшествия в центре Камня-Каширского коммунальщики срезали эти самые аварийные деревья и убрали ветви соседних насаждений, которые были опасны для пешеходов.

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Напомним, во Львове вечером 14 января, зафиксировано редкое погодное явление. В городе выпал ледяной снег, несколько раз ударила молния и был гром.

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