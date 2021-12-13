С 15 декабря две области выходят из "красной" зоны

В Украине со среды сокращают "красную" зону.
В Украине "красную" зону карантина сокращают. Из нее выходят две области - Винницкая и Хмельницкая, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Из "красной" зоны выходят Винницкая и Хмельницкая области.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
В "желтой" зоне уже находятся:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.
Карантин в "желтой" зоне
- запрещена работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Украине. Меньше пациентов стало поступать в стационар, медицинская система начала разгружаться.
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявлял, что локдаун в Украине власти запускать не планируют. При этом для походов в магазины за продуктами COVID-сертификат пока не пригодится.
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