С 15 декабря две области выходят из "красной" зоны

Карантин в Украине / УНИАН

В Украине "красную" зону карантина сокращают. Из нее выходят две области - Винницкая и Хмельницкая, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Из "красной" зоны выходят Винницкая и Хмельницкая области.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

В "желтой" зоне уже находятся:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

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Карантин в "желтой" зоне

запрещена работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Украине. Меньше пациентов стало поступать в стационар, медицинская система начала разгружаться.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявлял, что локдаун в Украине власти запускать не планируют. При этом для походов в магазины за продуктами COVID-сертификат пока не пригодится.

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