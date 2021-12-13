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С 15 декабря две области выходят из "красной" зоны

13 декабря 2021, 17:52

В Украине со среды сокращают "красную" зону.

Карантин
Карантин в Украине / УНИАН

В Украине "красную" зону карантина сокращают. Из нее выходят две области - Винницкая и Хмельницкая, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Из "красной" зоны выходят Винницкая и Хмельницкая области.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

В "желтой" зоне уже находятся:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

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Карантин в "желтой" зоне

  • запрещена работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Украине. Меньше пациентов стало поступать в стационар, медицинская система начала разгружаться.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявлял, что локдаун в Украине власти запускать не планируют. При этом для походов в магазины за продуктами COVID-сертификат пока не пригодится.

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