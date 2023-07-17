"С Днем бавовны": Сеть взорвалась мемами после подрыва Крымского моста

Пользователи живо отреагировали на новую атаку на любимое детище диктатора Владимира Путина.

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Сеть взорвалась мемами после взрывов на Крымском мосту / Коллеж: Главред, Фото: Соцсети

Новый удар по Крымскому мосту в ночь на понедельник, 17 июля, стал главной темой новостей и Facebook лент.

Пользователи живо отреагировали на новую атаку на любимое детище диктатора Владимира Путина. В Сети появилось множество мемов на эту тему.

Предлагаем Вашему вниманию подборку лучших мемов на тему взрыва на Крымском мосту:

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Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.

В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".

Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Как известно, это уже не первый взрыв на Крымском мосту. В октябре 2022 года мост уже был поврежден в результате взрыва. Произошла детонация взрывчатки, которая была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

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