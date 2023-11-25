С лазерами и ракетами, но без пилотов: в России производят новые вертолеты

Новый российский ударный БпЛА "Термит" может нести высокоточные ракеты с лазерным наведением и внешне похож на вертолет. Об этом сообщили в Defense Express.
Во время визита заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в московский индустриальный парк "Руднево", ему продемонстрировали производство вертолетов "Термит".
Стало известно, что контракт на неизвестное количество этих дронов был подписанный в 2021 году с относительно коротким сроком исполнения.
Сам "Термит" впервые продемонстрировали ещё в 2020 году, тогда сообщалось, что все БпЛА должны пройти испытания до конца 2021 года, а поступления их в армию должно было начаться в 2022 году.
Главное задачей этого беспилотного вертолета является интеграция в него возможности запуска управляемых ракет С-8Л с полуактивным лазерным наведением. Фактически, это аналог APKWS, но со значительно большей степенью преработки базового реактивного снаряда.
На выставках этот дро был продемонстрирован с тремя пусковыми. Ещё одна его особенность заключается в том, что дальность его удара состоит из 6 километров, а оснащение из осколочно-фугасной боевой части. При этом, для наведения на цель "Термит" может быть оснащен специальной оптико-прицелочной станцией.
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