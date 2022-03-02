С начала вторжения России в Украину погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников

С начала вторжения России в Украину погибли более 2000 украинцев / УНИАН

С начала полномасштабного вторжения российских войск и агрессии с территории Беларуси в Украине погибли более 2000 мирных граждан.

Такие данные по состоянию на 2 марта предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Друг познается в беде. Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также сообщили, что все усилия ведомства направлены на спасение людей.

Им удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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