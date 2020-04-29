Назначения в Кабмин не будет: у Зеленского для Саакашвили нашли новую должность

Михаил Саакашвили / Reuters

Бывшему председателю Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили нашли новую должность.

При этом должность вице-премьер-министра по реформам в Кабинете министров он занимать не будет, рассказали источники в Слуге народа.

Как пишет НВ, Саакашвили рассматривают кандидатом в члены Национального совета реформ, который является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования реформ и их реализации.

Этом в самой Слуге народа пока не смогли набрать необходимые 226 голосов для назначения Саакашвили в Кабмин.

"У нас даже завтра (30 апреля) не планируется заседание фракции. Соответственно не будет встречи и с Зеленским. А без него во фракции не соберется голосов под назначения Миши", – рассказал источник.

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Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент в парламенте нет представления о назначении Саакашвили в Кабмин.