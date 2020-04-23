Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины

Саакашвили обещает рост экономики и поддержку бизнесу / УНИАН

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уже спланировал, как будет действовать, если займет пост вице-премьера в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: 1) переговоры с МВФ, 2) дерегуляция, — очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес", - сказал он в интервью НВ.

На вопрос о взаимодействии олигархами Саакашвили ответил, что ото всех необходимо "равнодуаляться", поскольку в приоритете должен быть украинский народ.

Грузинский политик полагает, что в Украине должны произойти изменения, поскольку в стране действует "феодальная олигархическая система". Саакашвили полагает, что правительство должно уделить должное внимание расширению среднего класса.

"Нужно быстрое развитие экономики", — сказал он.

Саакашвили в Кабмине

Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Напомним, Саакашвили будет лично встречаться с фракцией Слуги народа, чтобы убедить депутатов проголосовать за его назначение вице-премьером в правительство Дениса Шмыгаля.

Также Саакашвили прокомментировал свой давний конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым может пересекаться в одном правительстве.