Новые санкции против НТВ-Плюс и Первого канала: опубликованы обновленные списки

Украина продлила санкции против РФ

В Офисе президента обнародовали обновленные списки антироссийских санкций, которые введены в соответствии с указом Владимира Зеленского №184 от 14 мая.

Ограничительные меры коснулись 377 физических и 235 юридических лиц.

При этом санкции вводятся как на 3 года, так и на год, а в списки попали как лица, которые были внесены туда раньше, так и тех, кого не было.

Обратим внимание, что санкции, среди прочего, предусматривают блокирование активов в Украине, запрет вывода капиталов за пределы Украины, запрет на въезд в Украину, запрет торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, лишение государственных наград Украины.

Обратим внимание, что санкции продлены в отношении телекомпаний НТВ-Плюс и АО Первый канал.

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Из решения следует, что в Украине будут заблокирован доступ к ресурсам, в том числе их субдоменов, в частности: 1tv.com, Domkino.tv, Domkino-premium.tv, Muzl.tv, Vremya.tv, Telecafe.ru, Bober-tv.ru, Kanal-o.ru, Роеhali.tv, Katyusha.tv, Karusel-tv.ru. Также добавляется блокировка интернет-провайдерами доступа к субдомену ntvplus.tv, помимо ранее блокируемому Ntvplus.ru.

Полные санкционные списки доступны по следующим ссылкам: Физические лица Юридические лица.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский из санкционного списка исключил внучку Муссолини Алессандру Муссолини, российского бизнесмена Алексея Федорычева и ряд IT-компаний.