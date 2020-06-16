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В кабинете руководителя СБУ Баканова нашли прослушку - нардеп Дубинский

16 июня 2020, 16:18

По данным народного депутата, в кабинете руководителя украинской спецслужбы нашли сразу несколько записывающих устройств.

Баканов
Иван Баканов / УНИАН

В служебном кабинете руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова были обнаружены целых три прослушивающих устройства.

Такое сообщение на своей странице в Telegram-канале опубликовал нардеп из фракции Слуга народа Александр Дубинский.

"У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства. Также ещё одно устройство обнаружено в автомобиле его жены. Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину", ‒ написал он

Напомним, минувшей зимой в рамках совещания на высшем уровне тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук говорил о том, что президент Зеленский примитивно понимает экономические процессы. Запись беседы руководителя Кабмина довольно быстро попала в Сеть.

Сотрудники СБУ, расследуя дело о прослушке Гончарука, устроили обыски в одном из зданий телеканала "1+1". В спецслужбе заявляли ‒ аудиозаписи якобы были смонтированы на компьютере одного из журналистов.

Иван Баканов прослушка Александр Дубинский СБУ новости Украины
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