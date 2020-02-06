Пленки Гончарука: Зеленский поспорил с нардепами от СН из-за обысков на"1+1"

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с нардепами из фракции Слуга народа - запись приватных бесед премьер-министр Алексея Гончарука с высокопоставленными чиновниками точно монтировались на компьютерах журналистов телеканала 1+1.

Об этом сообщает портал УП со ссылкой на собственные источники в президентской фракции. По их словам, на заседании фракции Слуга народа в четверг, 6 февраля нардеп и бывший гендиректор 1+1 Media Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией из-за обысков в здании холдинга. Его живо поддержал нардеп и экс-ведущий 1+1 Александр Дубинский. Оба возмущались, что журналистов нельзя обыскивать.

Зеленский в ответ поведал - дескать, журналисты должны сами обратиться в СБУ и всячески помогать следствию выяснить, кто осуществляет записи на режимных объектах. Более того, президент недвусмысленно намекал, что между работниками УГО и журналистами был сговор.

Позднее руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал журналистам, что СБУ уже осуществляла 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли через проверку на полиграфе, следственный процесс продолжается.

Напомним, накануне стало известно об обысках в одном из помещений телеканала 1+1 в Киеве. Далее глава СБУ Иван Баканов рассказал, что обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.