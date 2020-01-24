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"Товарищи, папуасы": в Сеть слили новую порцию "пленок Гончарука"

24 января 2020, 16:09

На обнародованной аудиозаписи Гончарук вместе с чиновниками придумывает, как обмануть МВФ.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

В Сети появились новая порция записей разговоров премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками. Но новых записях Гончарук придумывает, как объяснить представителям Международного валютного фонда украинские экономические реалии.

Отмечается, что совещание Гончарука с министром экономики Тимофеем Миловановым, министром регионального развития Аленой Бабак, министром энергетики Алексеем Оржелем, замминистра финансов Василием Шкураковым и главой НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым проходило в сентябре.

"Я в этом убеждал сегодня МВФ очень настойчиво. Потому что, если будет повышение цен на газ, то мы даже не сможем заложить это тариф для поставщиков тепла. Поставщики тепла сгенерируют долги", -  заявил глава Минэнерго Оржель

При этом он указал, что ПСО необходимо сохранить для обеспечения стабильности тарифов и предложил придумать, как убедить Фонд разрешить отказаться от ПСО с 1 апреля.

"Они на это не пойдут. Мы можем это обосновать какой-то логикой. Думаю, они просто тянут, чтобы провести нас через кризис. У нас есть факт - стоп с 1 января. Вопрос - последствия", - отметил премьер.

В свою очередь Оржель ответил: "Последствия? Я сегодня говорил, что у нас госкомпания (Нафтогаз, - ред.) будет зарабатывать больше денег. На что я обратил внимание МВФ. На этом скачке смогут заработать и коммерческие поставщики газа".

В то же время Коболев указал, что зарабатывать больше не получится.

"Они (местные власти и производители тепла, - ред.) на это никогда не пойдут. У нас есть опыт с Киевом, когда Кличко пробовал. Все адекватные продавцы отозвали своих менеджеров, потому что зарабатывать невозможно. Если города проавансируют, то повысить цены на газ можно сейчас. Тогда будут экономические обоснования, которые никто, ни МВФ, оспорить не смогут. Купить газ сейчас, проавансировать, зафиксировать за городами его и сидеть ждать", - сообщил глава НАК.

Но Гончарук засомневался, что МВФ на это согласится: "Очень простая история. Рассказывают сказки. Но если бы ты был на их месте (МВФ, - ред.), то сказал бы "товарищи папуасы".

Как ранее сообщал Главред, в Сеть выложили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой

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