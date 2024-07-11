СБУ задержала капитана африканского корабля, который воровал зерно из Крыма

Служба безопасности Украины задержала капитана судна под африканским флагом, который ранее вывозил из временно оккупированного Крыма украинское зерно.

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СБУ задержала капитана корабля, который вывозил украинское зерно / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr, УНИАН

Служба безопасности Украины смогла задержать капитана грузового судна под африканским флагом, как оказалось, ранее он вывозил из временно оккупированного Крыма украинское зерно. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, который работал на РФ. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказ оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Согласно доводам следствия, в течение 2023-2024 года судно под африканским флагом неоднократно пришвартовывалось в одном из портов Севастополя, чтобы грабить агропродукцию и вывозить ее из Украины.

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"Затем корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора. Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства", - рассказали в СБУ.

Таким образом капитан помогал оккупантам вывозить многотысячные грузы зерна, которые ранее россияне украли на временно оккупированных территориях Украины.

Как добавили в СБУ, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входили еще 12 иностранцев.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

СБУ во время обыска нашла на судне средства навигации, бортовые журналы и документы, которые свидетельствуют о причастности экипажа к преступной деятельности.

Спецоперации СБУ во время войны в Украине

Напомним, Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Напомним, ранее, 22-28 июня Украина нанесла удары по российскому Центру космического слежения и связи в захваченном РФ Крыму.

В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

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