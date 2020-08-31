Сельский парень из Казахстана: Саакашвили представил коллегу в министерстве

Маргулан Сейсембай и Михаил Саакашвили работают в украинском министерстве / Фото: Facebook/Михаил Саакашвили

Глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай будет сотрудником Офиса простых решений и результатов, где назначен ответственным за международную деятельность.

"Хочу представить вам Маргулана Сейсембая. Маргулан, без преувеличения, — выдающаяся личность. Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка Форбс", - сообщил Саакашвили в Facebook.

По словам чиновника, Сейсембай становится его официальным партнером в деятельности Офиса простых решений и результатов. В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность ведомства.

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Сейсембай сообщил, что не покидает Казахстан и будет работать на две страны.

"Отныне я партнёр Михеила Саакашвили и буду оказывать ему всяческую поддержку и работать с ним на благо и на будущее Украины! Я не покидаю Казахстан. Я буду работать на обе страны", - сказал он.

Напомним, бывший нардеп Давид Жвания (в прошлом ‒ один из ближаших сотрудников соратников Петра Порошенко) заявил, что Михаил Саакашвили является агентом многих разведок, а у Порошенко в распоряжении есть на него серьезный компромат.

Кроме того, по словам Жвании, Порошенко и Александр Турчинов в 2013-2014 годах организовывали серию похищений и избиений активистов Евромайдана.