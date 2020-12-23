Сенцов сделал резонансное заявление о похоронах Кернеса

Сенцов эмоционально высказался о похоронах мэра Харькова Кернеса, который умер 17 декабря от последствий COVID-19 / УНИАН

Украинский режиссер Олег Сенцов экспрессивно высказался о похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса. По мнению бывшего политического узника Кремля, похороны Кернеса должны были стать "окончательными похоронами совка в нашей стране".

Эмоциональное заявление Сенцов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook в среду, 23 декабря. В этот день в Харькове проходят траурные мероприятия и прощание с мэром Геннадием Кернесом.

"Очень хотелось бы, чтобы похороны Кернеса стали окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого нужно еще много похорон", - утверждает Олег Сенцов.

Режиссера подвергли критике за его заявление подписчики в соцсети.

"Да,оно то и видно как тебя совок воспитал!; Ви б взагалі сиділи тихенько... а то вже наговорили...; Не смей и слова вякать на Харьков,Кернеса и родину рождения миллионов людей; Тебя животного забыли спросить. Иди поцелуй перстень хозяина чучело; Ким би він не був——гріх таке говорить; Все что ты можешь сделать позитивного в своей жизни: первое - закрыть свой рот навсегда и второе - больше никогда не снимать свои блевотные фильмы!; Сенцов, разрушь все дома и школы и больницы тоже, и посмотришь на пустое поле ведь украина не построила ничего за 30 лет !!!; Какой же вы умалишённый....; Вы харьковчанин ? Проходите мимо , желательно молча; Господи! А Сенцов оказался таким дрянным человечком", - написали в Сети.

Геннадий Кернес