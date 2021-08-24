"Сердце Украины": на Черкасчине из стали "Метинвеста" создали уникальный арт-объект

Открытие арт-объекта "Сердце Украины" / фото ck-oda.gov.ua

В географическом центре Украины – селе Марьяновка Звенигородского района Черкасской области – 23 августа открыли новый арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали Метинвеста и приуроченный к 30-й годовщине Независимости страны.

Как сообщает пресс-служба компании, комплекс состоит из 25 пар крыльев, олицетворяющих все области Украины и Республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с крупнейшим в Черкасской области флагом Украины.

Президент Владимир Зеленский во время церемонии открытия отметил, что арт-объект "Сердце Украины", вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяет целостность Украины и единство всех её регионов.

"Сегодня у нас с вами большой семейный праздник – день символа нашей большой семьи, день сине-желтого флага, День Государственного Флага Украины. В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, которые символизируют наши 24 области и наш Крым", – заявил глава государства.

Открытие арт-объекта "Сердце Украины"" / фото ck-oda.gov.ua

Отмечается, что данный арт-объект создан по принципам безбарьерной среды – с пандусом, тактильной навигацией, аудиогидом, моделью комплекса для слабослышащих людей.

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В свою очередь глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко добавил, что арт-объект был выполнен полностью на деньги спонсоров.

"Мы хотели создать к 30-летию нашей Украины что-то особенное. Мы должны не только помнить прошлое, но и создавать настоящее. Я был неприятно удивлен, когда впервые увидел на Черкасщине "географический центр Украины": неприметный и недостроенный памятный знак посреди поля... Поэтому мы решили создать там уникальный арт-объект: символично объединить всю Украину в одном месте силы. Возвели его без копейки бюджетных средств. Приятно, что нашлось много неравнодушных предпринимателей, которые загорелись нашей идеей. Это не только черкасские компании, но и всеукраинские. Я благодарен каждому меценату!", – отметил Скичко.

Открытие арт-объекта "Сердце Украины" / фото ck-oda.gov.ua

Для строительства "Сердца Украины" отечественный металлургический гигант поставил более 66 тонн стали стоимостью 2,8 млн грн, а горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры были произведены на мариупольских предприятиях "Метинвеста" – ММК имени Ильича и "Азовсталь".

"Стальное "Сердце Украины" расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла. И это наш повод для гордости. Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа "Метинвест" создана на экваторе Независимости Украины, и каждый день на протяжении всех 15 лет работы мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев", – прокомментировал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, за 15 лет работы группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний произвела 179 млн тонн стали. Из этого металла построено множество объектов в Украине и по всему миру. В частности, это новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, стадион "Олимпийский" и Дарницкий мост в Киеве, небоскреб The Shard в Лондоне, культурный центр The Shed и транспортный хаб The Oculus в Нью-Йорке, крупнейший в мире парусник Flying Clipper и многое другое