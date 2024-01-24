"Серьезнее, чем два года назад": Кулеба рассказал про осложнения на фронте

Украинские воины продолжают держать оборону и бороться за страну.

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Кулеба рассказал про осложнения на фронте / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 ОММБ

Ситуация на фронте усложняется нехваткой боеприпасов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

По словам министра, обстановка в Украине сейчас даже сложнее и серьезнее, чем в момент вторжения российской армии два года назад.

"Ситуация очень серьезная, возможно, даже серьезнее, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад", - говорит Дмитрий Кулеба.

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Он также сообщил, что масированый ракетный удар утром 22 января подтверждает тот факт, что Украины испытывает потребность в увеличении количества систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

"Хоть Украина и существенно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы, как и раньше, видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции", - добавил Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что причиной тому несоответствие оборонных потребностей западных стран потребностям Украины.

Ситуация на фронте

Ранее мы писали, российское войско-политическое командование готово терять около 400 своих военных за каждый квадратный километр украинской территории. Несмотря на это, российские войска продолжают наступательные операции на всей линии фронта. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом, российские оккупанты испытывают серьезные трудности на поле боя из-за украинских беспилотников и пытаются компенсировать удары дронов ВСУ, чтобы выйти из позиционной войны. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Также, 23 января на левом берегу Херсонской области продолжались ограниченные позиционные бои. Российские и украинские источники сообщили о противостоянии возле Крынок. Как пишет Институт изучения войны (ISW), некоторые российские блогеры утверждали, что украинские силы проводят атаки в Крынках и вокруг них реже. При этом отмечается, что российские войска не могут вернуть позиции или очистить населенный пункт из-за постоянной работы украинских беспилотников в этом районе.

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