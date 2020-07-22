В СНБО бьют тревогу: РФ не пропускает украинские корабли через Керченский пролив

Российская береговая охрана / wikipedia.org

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что российские оккупанты не пропускают часть украинских кораблей через Керченский пролив.

Как подчеркнул он в эфире Прямого, часть украинских кораблей проходит через пролив, а часть кораблей не проходит.

"Непосредственно военные корабли вообще у нас сейчас не заходят через Керченский пролив. А что касается гражданских, то часть кораблей заходит", - отметил Кривонос.

Он также предупредил об опасности того, что Россия может сделать Азовское море своим внутренним.

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"И то количество торпедных и ракетных катеров, которые они завели в акваторию непосредственно Азовского моря, она достаточно серьезная – с учетом, что у нас там не так и много нашей техники". – добавил Кривонос.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов через Керченский пролив.

Кроме того, через Крымский мост на территорию аннексированного полуострова происходила переброска войск РФ.