УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В СНБО бьют тревогу: РФ не пропускает украинские корабли через Керченский пролив

Россия может сделать Азовское море своим внутренним, предупредил Сергей Кривонос.

22 июля 2020, 21:25
false
Российская береговая охрана / wikipedia.org

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что российские оккупанты не пропускают часть украинских кораблей через Керченский пролив.

Как подчеркнул он в эфире Прямого, часть украинских кораблей проходит через пролив, а часть кораблей не проходит.

"Непосредственно военные корабли вообще у нас сейчас не заходят через Керченский пролив. А что касается гражданских, то часть кораблей заходит", - отметил Кривонос.

Он также предупредил об опасности того, что Россия может сделать Азовское море своим внутренним.

Читайте такжеПутин прибыл в Крым для закладки военных кораблей на захваченном украинском заводе

"И то количество торпедных и ракетных катеров, которые они завели в акваторию непосредственно Азовского моря, она достаточно серьезная – с учетом, что у нас там не так и много нашей техники". – добавил Кривонос.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов через Керченский пролив.

Кроме того, через Крымский мост на территорию аннексированного полуострова происходила переброска войск РФ.

Сергей Кривонос СНБО новости Украины Керченский пролив
Сейчас вы просматриваете новость «В СНБО бьют тревогу: РФ не пропускает украинские корабли через Керченский пролив». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:15
Новый антирекорд коронавируса: появилась тревожная статистика
22:11
Ученые назвали простую гигиеническую привычку, которая защищает от рака
21:57
Контактная группа согласовала меры по прекращению огня на Донбассе Видео
21:51
Одиночество назвали фактором риска неизлечимой болезни
21:35
Карантин в Украине переделали: в Минздраве уточнили новые требования Видео
21:25
В СНБО бьют тревогу: РФ не пропускает украинские корабли через Керченский пролив Видео
21:00
"Все действуют друг другу на нервы": когда ждать войны НАТО и России Видео
20:57
"Ведет себя как зверь": у Авакова рассказали, зачем Кривоша объявили психом Видео
20:47
Кравчук оценил выполнение Зеленским требования террориста Видео
20:32
На Банковой объяснили, почему Зеленский позвонил луцкому террористу Видео
20:29
Грузия продлила запрет на авиасообщение – до какого числа Видео
19:59
В разгар лета в Киеве запретили купаться на всех пляжах: названа причина Видео
19:33
Захват заложников в Луцке: террористу сообщили о подозрении
19:31
Теракт в Луцке показал полную несостоятельность СБУ мнение
19:10
В ВОЗ объяснили, почему коронавирус опять "проснулся" в Европе Видео
19:00
Теракт или постановка: что произошло в Луцке и чем это грозит Украине
18:45
"Хаос и насилие": Трамп влип в скандал после публикации фото Майдана Видео
18:30
"Развратница, с маленькими титьками": Ивлеева показала пикантное фото и вызвала истерику за сиськами
18:24
В Польше арестовали экс-главу Укравтодора Новака Видео
18:22
"Нафтогаз" хочет стать монополистом на рынке газа для населения - Ассоциация поставщиков энергоресурсов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять