Стерненко сообщили о подозрении: активист указал на "проколы"

Сергею Стерненко сообщили о подозрении по двум статьям УК / УНИАН

Одесский активист Сергей Стерненко поделился, что в СБУ ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Подозрение сообщено по ч. 1 статьи 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 статьи 263 (незаконное ношение оружия), написал Стерненко в Telegram-канале.

По его словам, о подозрении сообщили, не смотря на признание следователем того, что убийства не было, была "необходимая оборона" во время нападения, а нож несколько экспертиз признали не холодным оружием.

СБУ на своей странице в Facebook отметила, что версию о необходимой самообороне Стерненко ставят под сомнения его действия после нападения злоумышленников.

"Тело И. Кузнецова (Иван Кузнецов, один из подозреваемых в нападении – Ред.) было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что ...Стерненко ранил ...Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, подтвердила версию об умышленном убийстве.

/ facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее стало известно, что в конце мая 2018 года в Одессе напали на Сергея Стерненко. В совершении нападения подозревают Ивана Кузнецова и Александра Исайкула. Активист ранил Кузнецова ножом в живот, рана оказалась смертельной. По данным следствия, Исайкул был ранен и после инцидента покинул Украину.