Прячутся за журналистами: НСЖУ возмущен операцией СБУ с подставными телевизионщиками

Задержание Сухроба Каримова / СБУ

Использование удостоверений представителей СМИ для прикрытия спецоперации по задержанию террориста Сухроба Каримова является недопустимым.

Об этом глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал в своем Facebook.

По его мнению, "прикрываться журналистами во время спецоперации - это невероятный риск для работников СМИ на будущее".

"Задача правоохранителей - нейтрализовать опасность, предотвратить теракт. Для этого у спецслужб глобальный государственный арсенал. А единственная защита журналистов - это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации", - подчеркнул глава НСЖУ.

То, что вместе с съемочными группами двух телеканалов к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ является не спецоперацией, а дискредитацией журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ, отметил он.

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"Так же неприемлемым является то, что, по словам журналистов-очевидцев, для прикрытия спецоперации раздавали бейджики (удостоверения) известного национального СМИ. Хорошо, что злоумышленника, угрожавшего взорвать люксовый столичный бизнес-центр, задержали и теракта не случилось. Но фактом является подрыв доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий", - добавил Томиленко.

Напомним, ранее в полиции рассказали о том, что в отделение банка в центре Киева, захваченное террористом Сухробом Каримовым, силовики попали под видом журналистов.