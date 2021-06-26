УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сезон испорчен": туристы в ужасе от нашествия медуз в Азовском море

26 июня 2021, 18:58
Прослушать новость
Остановить

О появлении медуз сообщают туристы из Бердянска, Стрелкового и Счастливцево.

медузы
На курортах Азовского моря нашествие медуз / Фото: twitter.com/KrimRt

Многие туристы, отдыхающие на курортах Азовского моря, жалуются на массовое нашествие медуз.

О массовом появлении медуз на Азове, в частности, рассказал популярный блогер Евгений Панюта на своем YouTube-канале.

По его словам, он приехал на курорт во время шторма и вода в море стала рыжего цвета. Все время дул ветер, была сильная волна. Поэтому показать чистое море блогеру не удалось.

В то же время в соцсетях отдыхающие делятся впечатлениями о том, что в Азовском море они застали. В частности, о появлении медуз сообщают туристы из Бердянска, Стрелкового и Счастливцево.

Медузы в Азовском море / Скриншот

"В Бердянске медуз прямо на берег выкидывают. Сезон, по ходу, будет испорчен", – пишут отдыхающие.

Реклама

Добавим, что установившаяся на Приазовье жаркая погода способствует моссовому распространению медуз в море.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах: туристами не дают покоя морские блохи.

Азовское море новости Украины новости Бердянска
Сейчас вы просматриваете новость «"Сезон испорчен": туристы в ужасе от нашествия медуз в Азовском море». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Комаровский назвал опасное для здоровья состояние в жаруКомаровский назвал опасное для здоровья состояние в жару Лунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дниЛунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дни Назван самый полезный хлеб для организмаНазван самый полезный хлеб для организма Украину атаковал опасный индийский штамм коронавируса ДельтаУкраину атаковал опасный индийский штамм коронавируса Дельта Новый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и КиевНовый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и Киев

Последние новости

19:22

"Никогда не будет": в ФРГ объяснили, почему Берлине не предоставит Украине оружие

19:17

Украину накроет рекордная за 30 лет жара: синоптики предупредили об опасности Видео

19:16

Гороскоп на завтра 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней Видео

19:00

После наведения Ялту накрыло очередное ненастье, люди покидают город Видео

18:58

"Сезон испорчен": туристы в ужасе от нашествия медуз в Азовском море Видео

Реклама
18:44

Капитан сборной Украины Ярмоленко срочно обратился к болельщикам Видео

18:31

Посол Германии пояснила, почему Украине "не рады" в НАТО Видео

18:22

120 тысяч паспортов Украины в Приднестровье: у Лаврова разразились резким заявлением по Донбассу Видео

18:11

Деньги "утекли" с карт клиентов: в ПриватБанке произошел масштабный сбой Видео

17:36

В Африке и то лучше: в Украине самая низкая в мире средняя продолжительность жизни Видео

17:14

И грянул с неба град: в Киевской области 30-градусная жара сменилась льдом и грозами Видео

17:01

Шантаж Украины со стороны США и России по Донбассу: Илларионов предупредил Киев об опасности

16:34

"Это ад и ужас": разъяренная Ольга Сумская пожаловалась на Укрзализныцю Видео

16:18

Врач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать вино

16:10

Самый полезный летний завтрак: пошаговый рецепт приготовления Видео

15:50

Увидела в ребенке демонов: на Львовщине мать хотела убить 10-летнего сына

15:20

"Проситель и дающий милостыню": Илларионов объяснил, как Путин воспринимает Байдена Видео

14:42

Китай шантажировал Украину вакцинами против COVID-19: в Госдепе отреагировали

14:41

8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

14:25

Ультиматум России по Украине: у Лаврова разразились условием участия США в диалоге о Донбассе Видео

Реклама
13:46

Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

13:41

Транзит газа через Украину будет условием запуска Северного потока-2 - посол Германии

13:39

Надел кастрюлю на голову и отправился в бой: в Харькове мужчина под матерные крики разнес McDonald's Видео

13:33

Сын зверски убил мать и побил молотком ее сожителя в Днепропетровской области Видео

13:19

Как охладить квартиру в жару без кондиционера – советы эксперта Видео

12:41

Судьба Донбасса и Северного потока-2: в ФРГ сделали заявление о деталях встречи Зеленского и Меркель Видео

12:22

Свирепая буря и ураганный ветер: жители Ровно пережили настоящий погодный апокалипсис Видео

12:08

В Германии оценили шансы нападения РФ на Украину, если не будет транзита газа

11:47

Душил девочку на улице, перепутав ее с сестрой: полиция в Харькове отпустила мужчину с судимостью Видео

11:23

"Украина – колыбель фашизма": Кива отличился очередным скандальным заявлением

10:48

Диетолог назвала лучшие напитки в летнюю жару

10:02

Треть абитуриентов "завалили" ВНО по математике: почему результаты такие позорные Видео

09:40

Сегодня Киев накроет непогода: синоптик предупредил о ливне, грозе и граде

09:12

Знак Зодиака Рак – даты рождения, главные качества и лучшие спутники жизни

09:03

Пока Путин рулит Россией, о возвращении Донбасса и Крыма можно даже не мечтать - эксперт Видео

08:50

"Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном

08:30

Странная война с Россией мнение

08:15

Коронавирус в Украине "истощился": за сутки обнаружили всего 756 случаев заражения Видео

08:04

"Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России Видео

07:52

Гороскоп на 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв Видео

Реклама
07:45

Дочь Немцова на пляже засветила потрясающую фигуру

07:29

"Плюшки" для Украины в обмен на Северный поток-2: в Германии и США озвучили варианты Видео

07:10

Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021

06:30

Чем США могут помочь Украине в Донбассе мнение

06:02

У Кравчука назвали альтернативы в минских переговорах и заговорили о "прорыве" Видео

05:28

Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла Видео

03:59

Жена Кошевого в крошечном бикини впечатлила формами

03:02

Назван лучший напиток для печени

01:37

В РФ объяснили, почему Путин будет искать повод для срыва встречи с Зеленским Видео

00:51

Обстрел британского эсминца Defender: эксперт объяснил цель Великобритании Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять