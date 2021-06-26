"Сезон испорчен": туристы в ужасе от нашествия медуз в Азовском море

На курортах Азовского моря нашествие медуз / Фото: twitter.com/KrimRt

Многие туристы, отдыхающие на курортах Азовского моря, жалуются на массовое нашествие медуз.

О массовом появлении медуз на Азове, в частности, рассказал популярный блогер Евгений Панюта на своем YouTube-канале.

По его словам, он приехал на курорт во время шторма и вода в море стала рыжего цвета. Все время дул ветер, была сильная волна. Поэтому показать чистое море блогеру не удалось.

В то же время в соцсетях отдыхающие делятся впечатлениями о том, что в Азовском море они застали. В частности, о появлении медуз сообщают туристы из Бердянска, Стрелкового и Счастливцево.

Медузы в Азовском море / Скриншот

"В Бердянске медуз прямо на берег выкидывают. Сезон, по ходу, будет испорчен", – пишут отдыхающие.

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Добавим, что установившаяся на Приазовье жаркая погода способствует моссовому распространению медуз в море.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах: туристами не дают покоя морские блохи.