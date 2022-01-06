Школьница с Херсонщины, которую признали гением в США, хочет спасти Днепр

Школьницу с Херсонщины признали гением в США / скриншот с видео

Школьница из Новой Каховки Виктория Панченко знает, как спасти Днепр и завоевала "бронзу" на конкурсе гениев в Америке. Теперь о ее проекте знают и в Украине.

Девочка получила одну из наград ежегодной премии ТСН "Ті, що вражають". Она рассказала журналистам о своих планах на будущее.

Ее проектом по очищении реки Днепр заинтересовались ученые. Девушку приглашают на конференции. А в одном из киевских университетов даже помогают разработать патент на изобретение, потому что это перспективно.

За проект очищения рек девушка получила бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев и стипендию в 15 тысяч долларов. Но воспользоваться ею не смогла, потому что за годовую учебу нужно было доплатить еще 55 тысяч долларов. Девушка об этом не жалеет.

"Этой стипендией я не воспользуюсь, потому что сейчас есть много предложений в Украине. Я поняла, что Украина — это страна возможностей. И не нужно выезжать в Америку или в какое-нибудь другое место, чтобы воплотить свои планы и мечты", - уверена юная изобретательница.

Реклама

Над идеей, научным описанием и созданием экспериментальной модели работала вся семья Панченко. В научной работе Виктория доказала – речную воду можно очищать с помощью конструкций из камыша.

Читайте такжеХерсонский дворник, прославившийся на весь мир после чемпионата по джиу-джитсу, вернулся домой"Брали камыш, выкапывали его, обязательно с корнем, привязывали растение к камням и ставили в воду таким образом, чтобы корень не касался дна. 10 квадратных метров этого биоплато за день очищает 1 кубометр загрязненной воды", - объясняет девочка.

Уже этой весной конструкции с ее изобретением разместят на киевских озерах. Деньги в разработку вложат местные предприниматели.

Кроме воплощения проекта в реальность у Виктории есть еще одна цель – хорошо окончить школу и поступить в университет. Профессия, которую она выбрала, будет связана с экологией и здоровьем.

Напомним, ученицу 10-го класса Новокаховской школы №1 Викторию Панченко официально признали гением в Соединенных Штатах Америки за проект очистки рек природным способом без механического вмешательства. Она получила грант на 15 тысяч долларов и право пройти обучение в Государственном университете Нью-Йорка.

Читайте также: