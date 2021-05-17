УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Шмыгаль назвал важную причину отставки Степанова

17 мая 2021, 17:19
Прослушать новость
Остановить

Премьер назвал причину, почему хотят уволить Максима Степанова.

Денис Шмыгаль
Шмыгаль высказался об отставке Степанова / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможную отставку главы министерства здравоохранения Максима Степанова.

Как заявил Шмыгаль на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, основной причиной возможного увольнения с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

"Основная причина, конечно, — это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации", — отметил глава правительства.

Читайте такжеСтепанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх"

По его словам, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых глава Минздрава давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут.

"Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - заявил глава правительства.

Кроме того, по его словам, невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.

Читайте такжеОтставка главы Минздрава Степанова: кто претендует на его место

Отставка Степанова – о чем ранее писал Главред:

  • Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил 27 апреля народный депутат Алексей Гончаренко.
  • 19 мая 2020 года нардепы Верховной Рады IХ созыва из фракции Голос объявили сбор голосов за отставку Максима Степанова с поста главы Министерства здравоохранения.
  • 26 ноября 2020 года вновь пошли слухи об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Главная претензия к нему – плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.

отставка Минздрав Максим Степанов Денис Шмыгаль
Сейчас вы просматриваете новость «Шмыгаль назвал важную причину отставки Степанова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Танки на Киев: астролог назвал месяц возможного нападения ПутинаТанки на Киев: астролог назвал месяц возможного нападения Путина Какая связь между сексом и человеческим долголетием - ответ ученыхКакая связь между сексом и человеческим долголетием - ответ ученых Елена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные нарядыЕлена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные наряды Дело Медведчука: суд избрал куму Путина меру пресеченияДело Медведчука: суд избрал куму Путина меру пресечения Астролог: задача Навального – разобрать Россию на запчастиАстролог: задача Навального – разобрать Россию на запчасти

Последние новости

18:35
"Семейный врач отморозилась": на Волыни умерла девочка, которой не исполнилось и 2 года
18:27
ВНО-2021: что делать участнику с позитивным COVID-тестом
18:23
София Ротару продает свою VIP-гостиницу в аннексированном Крыму
18:09
Гороскоп на завтра 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фарт Видео
17:59
Комитет ВР отказался отправлять Степанова в отставку Видео
Реклама
17:53
На Запорожскую область обрушился огромный град и устроил "армагеддон" Видео
17:50
Как десятки тысяч Эйфелевых башен: за 15 лет украинский металлургический гигант произвел свыше 140 миллионов тонн стали
17:19
Шмыгаль назвал важную причину отставки Степанова Видео
17:01
"Cвященный орган": менеджер Укрпочты разворошила Сеть постом о сексе
17:01
Названы причины и признаки низкого кровяного давления Видео
16:57
Синоптик рассказала, когда Украину разогреет до +32 градусов жары Видео
16:45
Семенченко очутился в реанимации перед судом по громкому делу Видео
16:40
Вещи, которые нужно выбросить из дома после 50 лет Видео
16:38
Viva Awards 2021: назвали победителей популярной украинской премии
16:26
Чем закончится бунт АЗС и ждать ли дефицита бензина
16:26
Блинкен резко высказался о России и заявил об угрозе для Европы Видео
16:10
Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной Видео
16:10
Что будет, если дело Медведчука развалится в судах и закончится ничем мнение
16:02
Шашлык из рыбы на мангале: невероятно простой и вкусный рецепт Видео
15:52
Степанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх" Видео
Реклама
15:52
Весеннее обострение: Кива сравнил себя со Скоропадским и пригрозил советнику Авакова Видео
15:41
"Автомагистраль-Юг" завершает "Большую стройку" двухуровневых развязок и моста на новой трассе Н-31
15:31
"Смертельный отдых": стали известны причины гибели пары студентов сумского вуза
15:18
Звезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фото
14:56
От прописки до водительских прав: приложение Дія масштабно обновило сервисы Видео
14:54
Спикер Путина нажаловался на Украину и высказался о диалоге с Киевом Видео
14:49
Сообразили на троих: Украина, Грузия и Молдова создали альянс, чтобы вступить в ЕС Видео
14:42
Дочь Поляковой в школе похвасталась смелым нарядом для взрослых
14:42
В моде белые брюки, в которых можно выглядеть непринужденно и стильно одновременно Фото Видео
14:16
В Слуге народа сообщили, когда Рада может назначить новых министров
13:49
Строительство Северного потока-2 на финишной прямой: в ФРГ сделали важное заявление Видео
13:31
"Метинвест" к 15-летию компании запустил проект о своих достижениях
13:20
Названа дата большой пресс-конференции Зеленского: о чем будет говорить президент Видео
13:15
Адвокат рассказал, что не так с обращением Чауса и объяснил "привет Порошенко" Видео
13:04
Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления
13:00
ЧП в столичной подземке: на станции Арсенальная под поезд попал пассажир
12:51
У Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев Видео
12:38
Никаких справок в очередях: Зеленский назвал дату отказа госорганов от бумажной волокиты Видео
12:30
Назвали имя победительницы конкурса Мисс Вселенная 2020
12:28
Тимошенко появилась в Раде с новой прической и в стильном платье Видео
Реклама
12:25
Переговоры Зеленского с Путиным по Донбассу: Арестович рассказал о предложении Ермака Видео
12:18
"Красивой пары не стало": погибли студенты сумского вуза
12:10
Настоящая причина кадровых перестановок в Кабмине мнение
12:03
Над скандальной диссертацией Кивы нависла угроза: у Авакова раскрыли детали Видео
11:36
Будет греметь и лить, как из ведра: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра Видео
11:28
"Выплакать ПДЧ нельзя": у Кулебы возмутились истерикой вокруг саммита НАТО Видео
11:23
Экономическая катастрофа: пирамида из долговых обязательств Украины рухнет, а за ней и курс гривни мнение
11:15
Компания "Автомагистраль-Юг" восстановит объездную дорогу Харькова до осени
11:06
"Сексуальная": Настя Каменских в мини позволила наряду сползти с плеч
10:59
Заместитель министра юстиции трудоустроила в Кабмин своих родственников и друзей - СМИ актуально
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять