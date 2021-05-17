Шмыгаль назвал важную причину отставки Степанова

Шмыгаль высказался об отставке Степанова / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможную отставку главы министерства здравоохранения Максима Степанова.

Как заявил Шмыгаль на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, основной причиной возможного увольнения с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

"Основная причина, конечно, — это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации", — отметил глава правительства.

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По его словам, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых глава Минздрава давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут.

"Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - заявил глава правительства.

Кроме того, по его словам, невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.

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