Шмыгаль назвал важную причину отставки Степанова

Премьер назвал причину, почему хотят уволить Максима Степанова.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможную отставку главы министерства здравоохранения Максима Степанова.
Как заявил Шмыгаль на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, основной причиной возможного увольнения с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.
"Основная причина, конечно, — это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации", — отметил глава правительства.
Читайте такжеСтепанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх"
По его словам, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых глава Минздрава давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут.
"Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - заявил глава правительства.
Кроме того, по его словам, невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.
Читайте такжеОтставка главы Минздрава Степанова: кто претендует на его место
Отставка Степанова – о чем ранее писал Главред:
- Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил 27 апреля народный депутат Алексей Гончаренко.
- 19 мая 2020 года нардепы Верховной Рады IХ созыва из фракции Голос объявили сбор голосов за отставку Максима Степанова с поста главы Министерства здравоохранения.
- 26 ноября 2020 года вновь пошли слухи об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Главная претензия к нему – плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.