Шмыгаль припугнул мэров полным локдауном в Украине

Шмыгаль намекнул на полный локдаун / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с Ассоциацией городов Украины, на котором обсудил борьбу с распространением COVID-19 и соблюдение карантина выходного дня.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, глава правительства напомнил мэрам, что каждый из них отвечает за жизнь и здоровье людей, поэтому нужно обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.

На совещании Шмыгаль призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня. По мнению главы Кабмина - это единственная альтернатива локдауну.

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Он также отметил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", – отметил премьер.

Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред: