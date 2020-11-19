Шмыгаль припугнул мэров полным локдауном в Украине

Денис Шмыгаль призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня.
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с Ассоциацией городов Украины, на котором обсудил борьбу с распространением COVID-19 и соблюдение карантина выходного дня.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, глава правительства напомнил мэрам, что каждый из них отвечает за жизнь и здоровье людей, поэтому нужно обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.
На совещании Шмыгаль призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня. По мнению главы Кабмина - это единственная альтернатива локдауну.
Читайте такжеБунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине
Он также отметил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.
"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", – отметил премьер.
Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине начались акции протеста против решения Кабмина ввести в стране карантин выходного дня.
- Мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- Также решение Кабмина не поддержал и мэр Николаева. Он опасается, что карантин выходного дня сильно ударит по городскому бюджету.
- По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине. Местная власть считает, что новые ограничения только навредят бизнесу.