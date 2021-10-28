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Шмыгаль признался, ждет ли украинцев принудительная вакцинация

28 октября 2021, 02:33
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До конца 2021 года ожидается поставка в Украину еще 13 миллионов доз вакцины Pfizer.

Шмыгаль
Шмыгаль высказался о принудительной вакцинации / УНИАН

На фоне введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий населения под угрозой отстранения от работы такие прививки все равно остаются добровольными.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в Краматорске заверил, что в принудительном порядке проводить вакцинацию не будут.

Глава Кабмина призвал граждан вакцинироваться и отметил, что от этого зависит возможность полного снятия карантинных ограничений в стране - отмена эпидзапретов и правил может быть, если 70% населения будут привиты.

По подсчетам Шмыгаля, такие планы удастся реализовать, если каждую неделю будут прививаться минимум 1,5 миллиона украинцев.

"Как минимум, первой дозой", - добавил премьер.

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В целом же темпы вакцинации в стране чиновник назвал хорошими.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", - акцентировал внимание Шмыгаль.

До конца 2021 года ожидается поставка в Украину еще 13 миллионов доз вакцины Pfizer. Премьер добавил, что правительство не хочет вводить в Украине тотальный карантин и локдаун, так как это негативно отразиться на экономике, которая "набирает обороты".

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.

viber
Кабмин вакцинация новости Украины Денис Шмыгаль вакцинация от коронавируса
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