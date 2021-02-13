Шмыгаль рассказал о договоренностях с МВФ по новому траншу

По результатам работы миссии Фонда имеются договоренности о дальнейших шагах.
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал перспективу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Как сообщил он в своем Facebook, власти Украины продолжают конструктивный диалог с МВФ.
По его словам, по результатам работы миссии Фонда имеются договоренности о дальнейших шагах.
"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о дальнейших шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты", - подчеркнул премьер.
Он уточнил, что за время работы миссии МВФ был очерчен круг вопросов, по которым продолжается конструктивный диалог.
"Этот вопрос в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - добавил Шмыгаль.
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Переговоры Украины с МВФ:
- Миссия МВФ провела с украинскими властями продуктивные переговоры, но Украина должна продемонстрировать больше прогресса в реформах, чтобы достичь подписания соглашения о новом транше по пятимиллиардной программе финансовой помощи.
- "Дискуссии будут продолжаться", - заявили в МВФ.
- Переговоры прежде всего были сконцентрированы на усилении управления в Национальном банке Украины, регуляторных рамках для банковского надзора, мерах по уменьшению среднесрочного фискального дефицита, законодательстве по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судебной системы, а также на политике в энергетической сфере.