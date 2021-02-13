Шмыгаль рассказал о договоренностях с МВФ по новому траншу

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал перспективу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщил он в своем Facebook, власти Украины продолжают конструктивный диалог с МВФ.

По его словам, по результатам работы миссии Фонда имеются договоренности о дальнейших шагах.

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о дальнейших шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты", - подчеркнул премьер.

Он уточнил, что за время работы миссии МВФ был очерчен круг вопросов, по которым продолжается конструктивный диалог.

"Этот вопрос в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - добавил Шмыгаль.

Читайте такжеГлава Нацбанка раскрыл детали переговоров с МВФ и поведал о полученных рекомендациях

Переговоры Украины с МВФ: