Шмыгаль резко высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к жестким мерам против РФ

По словам премьера, Северный поток-2 несет прямую угрозу со стороны России геополитическом положению государств Европы.
Украина рассчитывает, что Евросоюз примет меры противодействия для запуска российского газопровода Северный поток-2.
Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, он рассчитывает на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в ЕС.
"Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия ввода в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Северный поток-2 несет прямую угрозу со стороны России геополитическом положению государств Европы.
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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.
Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.