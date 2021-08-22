Шмыгаль резко высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к жестким мерам против РФ

Денис Шмыгаль высказался о Северном потоке-2 / УНИАН

Украина рассчитывает, что Евросоюз примет меры противодействия для запуска российского газопровода Северный поток-2.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, он рассчитывает на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в ЕС.

"Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия ввода в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Северный поток-2 несет прямую угрозу со стороны России геополитическом положению государств Европы.

Читайте также"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2

Реклама

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.