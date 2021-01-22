"Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты

Акция протеста в Николаеве / nikvesti.com

В Украине продолжаются акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

В пятницу, 22 января, в Николаеве под стенами городского совета проходит акция против высоких тарифов за коммунальные услуги, сообщают НикВести.

Участники держали в руках плакаты "МВФ — удавка на шее народа", "Шмыгаль, убирайся вон!", "Слуги, какому народу вы служите", "Нет тарифному геноциду".

Отметим, что ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поддержал протестующих из-за повышения цены на газ для населения.

/ nikvesti.com

Митинг против повышения тарифов состоялась также в Кременчуге Полтавской области, сообщает Telegram-канал Протест.

/ t.me/ukr_protest

Отмечается, что 26 января перед сессией Кременчугского городского совета люди также собираются на митинг и будут требовать от депутатов поддержать требования общества.

/ t.me/ukr_protest

В Ровенской области на акцию протеста вышли жители Острога. Они пришли в городской совет, чтобы выразить недовольство повышением тарифов, сообщает Rivne.media.

Людей обеспокоило повышение тарифов на газ и отмена льготного тарифа на электроснабжение в 30-километровой зоне АЭС.

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К митингующим вышел мэр Юрий Ягодка. По его словам, депутаты горсовета пытаются повлиять на ситуацию в пределах своих полномочий.

/ rivne.media

В частности, во время внеочередной сессии депутаты проголосовали за обращение к Верховной Раде Украины относительно возобновления льготного тарифа на электроснабжение в 3-километровой зоне АЭС. Также на следующую сессию городского совета подготовлено обращение об отмене повышения тарифов на природный газ и его распределение.

22 января в Полтаве у здания ОГА состоялся митинг против повышения тарифов, сообщают Новини Полтавщини.

/ np.pl.ua

Митингующте требовали уменьшения цен на коммунальные услуги. В частности, отметили, что цены не должны превышать предельную себестоимость. Так, за газ предлагают 2 грн / куб м, за водоснабжение и водоотведение - 3 грн / куб м, электроэнергию для частных лиц - 0,9 грн за кВт, горячую воду - 20 грн / куб м, а тариф на отопление оставить на уровне 2013 года. Люди потребовали отменить плату за транспортировку газа.

/ np.pl.ua

Кроме протестующих на площади собрались и работники облгосадминистрации и облсовета, которым заблокировали вход в здание.

На Буковине уже вторую неделю подряд протестуют против высоких цен на газ.

В селе Яблоновка Заставнивского района люди перекрыли международную трассу М-19. Эту же трассу перекрыли в городе Кицмань и национальной дороги в селе Берегомет Кицманского района.

/ acc.cv.ua

Пикетчики требуют снизить тарифы на коммунальные услуги. Об этом ИА АСС сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.

В ведомстве отметили, что несколько десятков протестующих непрерывно двигаются по пешеходному переходу, не пропуская автомобили.

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Люди держат плакаты с надписями: "Газ, как воздух, цена, как золото", "Банду геть", "Депутаты господствуют, люди нуждаются".

/ acc.cv.ua

Из-за перекрытия на всех направлениях образовались заторы. На месте событий работают полицейские, которые обеспечивают правопорядок во время акции.

Напомним, ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Протестующие перекрывали автомобильные трассы.