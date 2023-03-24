Штраф за "разбросанные вещи": на Подолье скандал из-за наказания копами мамы трехлетки

Ювенальные полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Женщину оштрафовали за "беспорядок в доме" / Facebook/up.kp.rup

В Хмельницкой области произошел скандал после того, как полицейскими был наложен штраф на маму трехлетней девочки, которую правоохранители, среди прочего, обвинили в том, что в ее квартире были "разбросаны вещи".

"Под раздачу" полицейских попала мама трехлетнего ребенка из Каменец-Подольского. Об этом идет речь в сообщении в Facebook органа ювенельной превенции Каменец-Подольского РУ Нацполиции.

Уточняется, что по месту жительства женщины копы нагрянули после "сигнала" о том, что она якобы "ненадлежащим образом ухаживает за своим 3-х летним ребенком".

видео дня

"На момент визита установлено, что ранее семья в поле зрения полицейским не попадала, однако в квартире действительно обнаружены антисанитарные условия, разбросанные вещи и отсутствие чистой одежды", — говорится в сообщении.

Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с родителями и составили протокол по ст.184 Кодекса Украины об административном правонарушении, хвастаются копы.

Что известно о семье оштрафованной

Как уточнил в комментарии "УП. Жизнь" начальник отдела Ювенальной превенции в Хмельницкой области Сергей Цымбалюк, незадолго до проверки, из-за беспорядка в квартире ребенок получил травму - глубокий порез руки.

После приезда скорой врачи госпитализировали ребенка, чтобы провести операцию и зашить рану.

"Скорее всего рана от находившейся в доме жестяной банки. Она была открыта и ею ребенок получил глубокий порез руки", — рассказал Цымбалюк.

Вместе с тем сообщение о наказании матери ребенка вызвало целый шквал негативных отзывов в Сети. Люди обращают внимание на то, что беспорядок в квартире, где проживает малолетний ребенок, не является поводом для штрафов и призывают полицейских не заниматься ерундой.

Жительницу Каменец-Подольского наказали за "разбросанные вещи" / Facebook/up.kp.rup

Реакция пользователей в Сети:

"За беспорядок в доме? Ну вы серьезно?";

"Позор, вместо того, что бы помочь женщине, вы ей только хуже сделали. Трубите о своей работе, это позор, а не работа";

"Нет там никакого беспорядка. Да, нет ремонта, старенькая мебель. Но это не повод для штрафов";

"Цирк на проводе".

Ранее сообщалось, что девушка из Ивано-Франковска прыгала на скакалке во дворе своего дома. Однако пожилой женщине, сидевшей рядом на скамейке, не понравилось, что молодая девушка прыгает в этом месте.

Так, на опубликованных кадрах видно, как девушка спокойно прыгает на скакалке, никому не мешая. Вдруг к ней начала приставать женщина, которая в агрессивной форме попросила ее уйти оттуда. Старшая женщина заявила, что ей якобы мешает скакалка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 11-летняя девочка сама позвонила копам.

Она обратилась за помощью со словами: "Я не знаю, что мне делать", потому что боялась оставаться дома с родителями.

Читайте еще: