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Шутку шефа заценил и зарплату получил: в Киеве ищут кандидата, который посмеется над юмором директора

28 января 2022, 20:23
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Должность секретная – никто не должен знать, что работник специально смеется над шутками директора.

смех
Смеяться над шутками шефа нужно очень громко / ua.depositphotos.com

Маркетинговое агентство в Киеве BDC Consulting опубликовало вакансию, которая называется CEO Joke Assistant. Задача будущего сотрудника – громко смеяться над шутками директора компании, расширяя круг почитателей юмора руководителя. Причем должность официально будет называться "менеджер по инновациям". Никто, кроме HR, не должен знать, что человек получает деньги за такую работу.

Вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua. Примечательно, что она появилась еще 12 января, и, судя по всему, подходящего на такую должность кандидата пока не нашли.

В вакансии написано, что главный исполнительный директор компании считает свой юмор "потрясающим", однако в общих чатах на его шутки реакции нет. Культура компании из-за этого страдает, а сотрудники, похоже, остаются без бонусных выплат. Поэтому срочно ищут человека, который поддержит веру руководителя в собственный талант.

СЕО компании — увлечённый человек "с потрясающим чувством юмора" — как он сам говорит. Наш руководитель сильно переживает, когда на его шутки в общих чатах нет реакций. Эти волнения оседают тяжёлым грузом на культуре компании, а также бонусном фонде, в связи с чем мы срочно ищем человека, который будет поддерживать настроение руководителя и его веру в искрометный талант", - указывается в описании предложения о работе.

Главные обязанности кандидата – реакция на шутки руководителя в рабочих чатах, на встречах, а также поддержание бесед на тему криптовалют. Причем смеяться надо громко. Аудиозапись смеха следует прикрепить к отклику.

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Более того, нужно будет работать над поиском сотрудников, лояльных к юмору СЕО.

Подчеркивается, что вакансия секретная. Официальная должность сотрудника – менеджер по инновациям, и никто не должен догадываться, каковы истинные задачи работника. Договор о неразглашении информации, который предусматривает большие штрафы, подписывается в обязательном порядке.

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