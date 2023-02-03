glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ситуация очень тяжелая": Зеленский рассказал о событиях на фронте

3 февраля 2023, 21:28
Президент Украины акцентировал внимание на том, что самая тяжелая ситуация наблюдается на Донецком направлении.
Владимир Зеленский, ВСУ
Ситуация на фронте очень тяжелая / Коллаж фото Офис президента, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Ситуация на фронте в Украине очень тяжелая. Самая напряженная - на Донецком направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают жесткое давление оккупанта, которые четко и полно выполняют задачи по защите наших позиций, и которые даже в таких тяжелых условиях, которые на передовой сейчас, дают Украине хорошие новости", – сказал Зеленский.

Президент также похвалил украинских военных, которые мастерски уничтожили российский штурмовик под Бахмутом.

"И отдельно хочу отметить наших нацгвардейцев – третью бригаду оперативного назначения Нацгвардии. Ребят, успешно "минусирующих" вражескую авиацию на Донетчине. Спасибо вам", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте / скриншот из видео

Ситуация под Бахмутом

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на потери, враг сохраняет высокую интенсивность атак под Бахмутом на Донетчине. На Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области происходят постоянные штурмы российских оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов рассказал, что российские оккупационные войска несмотря на безумное количество погибших продолжают идти в наступление на Бахмутском направлении. Захватчики идут в атаку по горам своих трупов.

В то же время украинские военные рассказали об обострении под Бахмутом. Оккупационные войска подтянули дополнительные резервы к городу. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города захватчики бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. В связи с этим вокруг города резко увеличилось количество пехотных столкновений.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:37

Уже все готово: Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

21:37

Юная леди с плавными изгибами: как сейчас выглядит 17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой

21:28

"Ситуация очень тяжелая": Зеленский рассказал о событиях на фронтеВидео

21:07

Кремль отреагировал на формирование "Гвардии наступления" и пригрозил захватом новых территорийВидео

20:42

"Украина спасла мир": эксперт рассказал о безумном плане Путина, который ему не удалось реализоватьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:41

"Вкус как у деревни": молодуху-разлучницу путиниста Петросяна размазали за нелепый внешний вид

20:40

Почему 5 февраля нельзя никому поднимать деньги: приметы и запретыВидео

20:14

Россия хочет большого реванша: Зеленский предупредил о начале важнейшего периода для УкраиныВидео

19:20

В ближайшее время многим из нас станет очень страшномнение

Реклама
19:18

Новые Javelin и HIMARS: США выделяют крупнейший военный пакет для УкраиныВидео

19:12

"Могут нанести неожиданный удар": в ВСУ рассказали, с какого направления РФ может внезапно атаковатьВидео

19:10

Будет ли прямое столкновение: Пионтковский объяснил заявление НАТО о готовности к войне с РФВидео

19:06

"Иди на фронт, если ты такая пророссийская": в РФ затравили и выгоняют из дому блогерку Эльвину

18:33

Какие города в Украине станут самыми опасными в начале февраля: экстрасенс сделал прогнозВидео

18:29

На "перекур" остановились и все взлетело в воздух: ВСУ устроили "громкий фейерверк" оккупантамВидео

18:28

Минздрав при поддержке Favbet начал первое в стране исследование по игровой зависимости реклама

18:24

"Путин злопамятный и мстительный": Гудков назвал истинные мотивы диктатора РФ в войне против УкраиныВидео

18:24

Сюрпризы и долгожданные события: кому повезет уже на этих выходных

17:54

Большинство украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет: эксперт назвала критический год

17:51

"Потеряет смысл для существования": эксперт назвал реалистичный сценарий развала РФВидео

Реклама
17:45

Возвращение Крыма до лета: у Зеленского оценили прогноз БудановаВидео

17:39

"Возвращаются морозы": синоптик рассказала, будет ли в Украине ранняя весна

17:16

Оля Полякова вместо трека с Винником записала шлягер с грузинским красавцем-певцомВидео

17:10

Путин совершил две массивные стратегические ошибки в войне против Украины – глава ЕврокомиссииВидео

17:07

Быстрее, чем на терку: как легко нашинковать морковку по-корейскиВидео

17:06

"Сдавать никто не будет": Зеленский сделал сильное заявление о ситуации в БахмутеВидео

16:47

Снежное полнолуние: как повлияет на людей и что нельзя делать в этот день

16:45

Российскому фигуристу таки ампутируют конечностиВидео

16:38

Зима еще не начиналась: синоптик напугал прогнозом для Украины и назвал дату "дикого" холодаВидео

16:30

Как устранить скрип деревянного пола: идеальное решение громкой проблемыВидео

16:26

Умер известный модельер Пако РабаннВидео

16:24

8 бригад бойцов: МВД объявила сбор добровольцев для деоккупации Крыма и Донбасса

16:24

Пригожин в отчаянии зовет солдат НАТО в ЧВК "Вагнера": эксперт объяснила странное обращение "повара Путина"Видео

16:18

Враг копит силы: в ОП предупредили об угрозе наступления оккупантовВидео

16:12

Известная модель предложила Путину свои голые фото в обмен на завершение войны

15:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

15:43

Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнцаВидео

15:30

Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого разаВидео

15:27

Зачем в чай добавляют пшено: ответ вас удивит

15:26

Засада ВСУ под Угледаром: украинские спецназовцы взорвали танк РФ и захватили пленныхВидео

Реклама
15:05

Долетался: ВСУ под Бахмутом "приземлили" российский штурмовик Су-25Видео

14:58

Favbet Foundation передал украинским разведчикам бронированный микроавтобус

14:50

Не только когда врут: почему люди не смотрят в глаза при разговореВидео

14:49

"Приезжайте и замените моего мужа": Влад Яма в плавках посверкал лысиной в США и "получил" в СетиВидео

14:44

В семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось гореВидео

14:36

Китайский гороскоп на февраль 2023: море любви, отдыха и достижений

14:35

Освобождение от мобилизации: как подтвердить право на отсрочкуВидео

14:31

"Привезли восемь КамАЗов": база оккупантов взлетела в воздух под Мелитополем, потери огромныеВидео

14:22

Зверев схватился за распухший орган, единственное, что отличает его от женщиныВидео

14:20

В реанимации, не может разговаривать: появились данные о состоянии НиколаеваВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять