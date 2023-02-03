"Ситуация очень тяжелая": Зеленский рассказал о событиях на фронте

Президент Украины акцентировал внимание на том, что самая тяжелая ситуация наблюдается на Донецком направлении.

Ситуация на фронте очень тяжелая / Коллаж фото Офис президента, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Ситуация на фронте в Украине очень тяжелая. Самая напряженная - на Донецком направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают жесткое давление оккупанта, которые четко и полно выполняют задачи по защите наших позиций, и которые даже в таких тяжелых условиях, которые на передовой сейчас, дают Украине хорошие новости", – сказал Зеленский.

Президент также похвалил украинских военных, которые мастерски уничтожили российский штурмовик под Бахмутом.

"И отдельно хочу отметить наших нацгвардейцев – третью бригаду оперативного назначения Нацгвардии. Ребят, успешно "минусирующих" вражескую авиацию на Донетчине. Спасибо вам", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте / скриншот из видео

Ситуация под Бахмутом

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на потери, враг сохраняет высокую интенсивность атак под Бахмутом на Донетчине. На Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области происходят постоянные штурмы российских оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов рассказал, что российские оккупационные войска несмотря на безумное количество погибших продолжают идти в наступление на Бахмутском направлении. Захватчики идут в атаку по горам своих трупов.

В то же время украинские военные рассказали об обострении под Бахмутом. Оккупационные войска подтянули дополнительные резервы к городу. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города захватчики бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. В связи с этим вокруг города резко увеличилось количество пехотных столкновений.

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