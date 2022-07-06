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Скадовск содрогнулся от мощных взрывов: разрушен дом, пострадал ребенок

6 июля 2022, 21:09

Взрывной волной был поврежден жилой дом - разрушены крыша со стеной, выбиты все окна.

взрывы в херсоне
В Скадовске прогремели взрывы / суспільне херсон

Сегодня вечером в оккупированном россиянами Скадовске прогремели очень мощные взрывы. Известно, что в результате погиб один человек, а пострадало четверо, в том числе ребенок, сообщает Суспільне.

"Один человек погиб, четверо раненых, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью", - сказал глава Скадовского городского совета Александр Яковлев.

Чиновник уточнил, что взрывной волной был поврежден жилой дом - разрушены крыша со стеной, выбиты все окна.

По словам местных жителей города, три ракеты летело в сторону Скадовска. Потом была слышна череда взрывы, в воздухе появились клубки дыма от разорванных ракет. После этого последовали два громких взрыва и пошел дым со стороны города и за городом.

Ранее сообщалось, что украинские военные находятся в радиусе снайперского действия Чернобаевки. Они активно готовятся к мощному контрнаступлению на Херсонщине.

Однако ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Украина по состоянию на это время вряд ли готова отбить оккупированный Херсон несмотря на то, что ВСУ находятся достаточно близко к городу – в 17 километрах. Для того, чтобы отбить у захватчиков областной центр, нужно сформировать необходимые резервы, а перед этим – получить достаточно вооружения.

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