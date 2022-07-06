Русский поезд в огне катится в пропасть: Арестович спрогнозировал, что ждет оккупантов в боях с ВСУ

Арестович спрогнозировал, что ждет оккупантов в боях с ВСУ / kds8404 / Flickr.com и УНИАН

Недавние жестокие бои оккупантов с ВСУ в Луганской области показали, что русская армия балансирует на грани катастрофы. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович.

"То, что показала российская армия в Луганской области - катастрофа. Катастрофа для армии. Поскольку это сложно назвать армией, то российские СМИ назвали это успехом. Эти военные 90 дней брали два города средних размеров [Северодонецк и Лисичанск ‒ Главред]. С нормами продвижения вдесятеро раз больше", ‒ сказал он.

По мнению Арестовича, украинская армия медленно, но верно, выходит на пик своих возможностей, в то время как русские оккупанты свой пик уже миновали несколько недель назад.

"Путинская армия вышла на пик своих возможностей 3 недели назад. И тут приехало всего четыре HIMARS’а и все поломали. Мы только подготавливаемся к выходу на пик возможностей. Вооружение поступает, личный состав заканчивает подготовку. Новые резервисты ее начали. Если в начале лета стоял вопрос о возможностях и количестве передачи нам тяжелого западного вооружения, то сейчас этот поезд уже набрал ход. И его не остановить. Решения были приняты и реализуются. Очень скоро он пересечется с горящим поездом российской военной машины, которая катится в пропасть", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Алексей Арестович объяснял, почему ВСУ вышли из Лисичанска и Северодонецка. Он заявил, что оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации была успешной военной операцией.

Также ранее советник главы ОП подчеркнул, что оккупанты растеряли боевой потенциал в последние недели. По его словам взятие Рубежного, Северодонецка и Лисичанска было последним успехом российской армии на территории Украины, а оккупанты не в состоянии дальше захватить Славянск и Краматорск.

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