Российская армия достигла своего пика: Арестович удивил прогнозом

Армия РФ вряд ли будет сильнее в этой войне, говорит Арестович.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заверил, что во время боев за Северодонецк и Лисичанск российская армия достигла пика своей боеготовности.
По его словам, армия РФ вряд ли будет сильнее в этой войне.
"Резервы на паузе. Я уверен, что они еще там что-то подсоберут, но на самом деле, если бы могли собрать, собрали бы уже и бросили. Они поднялись за это время северодонецкой-лисичанской операции на пик своей боеготовности. Больше и сильнее российская армия вряд ли уже будет в этой войне, чем то, чего они достигли по состоянию на две-три недели назад примерно", – рассказал советник главы ОП.
"Ну, если там не объявят полную мобилизацию, во что я в принципе не верю…" – добавил он.
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Ситуация в Лисичанске
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.
В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.
К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.
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