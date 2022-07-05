Российская армия достигла своего пика: Арестович удивил прогнозом

Арестович / УНИАН, sprotyv.info

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заверил, что во время боев за Северодонецк и Лисичанск российская армия достигла пика своей боеготовности.

По его словам, армия РФ вряд ли будет сильнее в этой войне.

"Резервы на паузе. Я уверен, что они еще там что-то подсоберут, но на самом деле, если бы могли собрать, собрали бы уже и бросили. Они поднялись за это время северодонецкой-лисичанской операции на пик своей боеготовности. Больше и сильнее российская армия вряд ли уже будет в этой войне, чем то, чего они достигли по состоянию на две-три недели назад примерно", – рассказал советник главы ОП.

"Ну, если там не объявят полную мобилизацию, во что я в принципе не верю…" – добавил он.

Читайте также"Я знаю, что творится в войсках России": Арестович озвучил новый прогноз о войне в Украине

Ситуация в Лисичанске

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.

В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

Читайте также: