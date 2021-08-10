Скандал на Буковине: водитель автобуса выгнал из салона бойца ООС со словами "я его туда не посылал"

Водитель автобуса набросился на бойца ООС / Фейсбук К.Василаш

Водитель автобуса в Черновицкой области отказался везти бесплатно бойца ООС и устроил разборки.

Инцидент произошел в автобусе маршрута Горбовцы — Глубокая, а скандал начался после того, как боец ООС рассказал об инвалидности и попросил права на бесплатный проезд, рассказала в Facebook Корнелия Василаш.

"Я обратила внимание на эту волокиту и спросила, имеет ли мужчина какое-то отношение к АТО и услышала, что парень, который вышел из автобуса, является участником АТО, а водитель отказал ему в проезде ", — написала она.

Отметим, что за бойца ВСУ вступились пассажиры и попросила водителя открыть двери и впустить парня, а также выразили готовность заплатила за его проезд.

"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит 18 гривен ... Я начала говорить, что те, кто воевал, имеют безплатный проезд, на что водитель ответил, что его (бойца — Ред. ) туда не посылал, началась перепалка ", — написала очевидец.

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/ Фейсбук К.Василаш

Кроме того, водитель автобуса начал выгонять и саму Корнелию Василаш, чтобы "больше ее ноги не было в этом автобусе". Кроме того, он даже отменил другой рейс в село в тот же день, и заявил, что не будет ехать и на следующий — все потому, что пассажиры заступились за бойца.

/ Фейсбук К.Василаш

Напомним, вопиющий случай произошел в Киеве - водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми, при этом один ребенок был в коляске.

Свой поступок 60-летний водитель объяснил тем, что побоялся за жизнь маленького ребенка.

Кроме того, он отметил, что с женщиной было еще четверо малолетних детей от семи до 12 лет.