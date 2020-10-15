"Сказал "Отъ*бись": дети Кернеса рассказали о состоянии его здоровья

Дети мэра Харькова прокомментировали слухи о его здоровье.
Сын мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниил Привалов и пасынок Родион Гайсинский опровергли слухи о том, что он перенес инсульт и оказался в недееспособном состоянии.
Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на их интервью.
"Отец в отличном состоянии. Я был у него [в берлинской клинике Шарите ‒ Главред] позавчера. Сегодня тоже навещу его. Его здоровью ничего не угрожает", ‒ заявил Гайсинский.
Привалов опроверг слухи о том, что отец перенес инсульт и впадал в кому. Он признал, что отцу действительно сложно разговаривать, но не из-за инсульта.
"В связи с тем, что у него была тяжёлая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры еще не ведет. Не волнуйтесь. Человек только вычухался. Что вы от него хотите? Вы еще с ним поболтаете", ‒ заявил он.
На вопрос, почему, если Кернес в нормальном состоянии и может говорить, то с ним не запишут разоблачающие слухи видео, сыновья сказали ‒ отец им такого не разрешает из-за своего внешнего вида.
"Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой... Если бы это был я, то сделал бы такое фото. Но он безумно щепетильно относится к собственной внешности. Он хочет, чтобы все было идеально. Поэтому я хотел сделать фото, но он отвернулся и протяжно, глубоко так сказал: "Отъ*бись", ‒ сказал Привалов.
Читайте такжеСтало известно, как лечится Кернес в клинике Шарите
Геннадий Кернес китайский коронавирус - что было далее:
- В сентябре стало известно, что мэр Харькова заболел коронавирусом.
- СМИ писали, что мэр Харькова впал в кому.
- Позднее Кернеса в "противоковидной" капсуле доставили самолетом в берлинскую клинику Шарите.
- В начале октября стало известно, что Кернес сдал тест на коронавирус, и он дал негативный результат.
- Затем директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что основные проблемы со здоровьем у Кернеса начались отнюдь не из-за коронавируса.
- В пресс-службе Харьковского горсовета рассказали, что состояние здоровья Геннадия Кернеса не вызывает у врачей озабоченности по поводу его жизни.