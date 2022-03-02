Сколько украинских детей погибли от вторжения войск Путина в Украину

Дети / Reuters

Российские оккупанты продолжают использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население Украины.

С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из разных источников, погиб 21 ребенок еще 55 детей пострадали.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, оккупанты разрушили инфраструктуру городов: Киева, Ирпеня, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и населенного пункта Васильевка Запорожской области.

"Во время ракетного удара оккупантов пострадал роддом в г. Житомире. В то же время российские войска продолжают обстрел мирного населения Запорожской области. Вчера в 9:00 российско-оккупационные войска обстреляли центр населенного пункта Васильевка, Запорожской области. Снаряды прилетели во двор местной школы", - говорится в сообщении.

Омбудсмен отметила, что Харьков и Херсон продолжают оставаться под мощными обстрелами российских войск.

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"Сегодня ночью в результате воздушного удара в г. Житомире погиб один ребенок и пострадало 6 детей. Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов. Своими действиями вооруженных сил Российской Федерации продолжают цинично нарушать основные права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка", - отметила она.

Людмила Денисова призвала международное сообщество и правозащитников отреагировать на циничные действия армии РФ и закрыть воздушное пространство Украины от вражеской авиации.

"Части этих смертей можно было избежать в случае установления бесполетной зоны над Украиной. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации поддержать инициативу по закрытию украинского неба от истребителей врага", - подчеркнула она.

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Как ранее сообщали, в Украине за четыре дня агрессии погибло шестнадцать детей. Медики боролись за их жизнь, однако спасти их не удалось, заявил Виктор Ляшко в прямом эфире телеканала Рада.

"Четвертые сутки большинство людей не выходит из больниц, из операционных, круглосуточно предоставляя и оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось", - рассказал глава Минздрава.

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