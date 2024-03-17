Скончался Геннадий Москаль

Утверждается, что украинский политик умер в связи с тяжелой болезнью.

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В 2020 году Москаль потерял сознание в прямом эфире ток-шоу / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

В возрасте 73 лет умер нардеп и экс-глава Закарпатской и Луганской ОГА Геннадий Москаль, сообщили в сети его бывшие коллеги по парламенту.

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что Москаль умер из-за тяжелой болезни.

Депутаты высказывают соболезнования родным политика.

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Кто такой Геннадий Москаль Геннадий Геннадьевич Москаль – украинский политик, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации, украинский политик и юрист, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук (2002), доцент (2005), народный депутат Украины от фракции партии "Батькивщина". В 2011-2013 входил в состав политической партии "Фронт Змін", однако после ее вливания в "Батькивщину" перешел с другими однопартийцами в новую партию, получив место в политическом совете "Батькивщины". С 2007 года народный депутат Украины VI и VII созывов, с декабря 2012 года – первый заместитель председателя комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации с 5 марта 2015 года. С 15 июля 2015-го по 11 июня 2019-го снова был председателем Закарпатской ОГА, пишет Радио Свобода.

Москалю стало плохо

Еще в мае 2020 года экс-главе Закарпатской ОГА стало плохо во время прямого эфира. Политик начал тогда шататься, у него стали закатываться глаза.

Затем СМИ уточнили, что у Москаля возникли проблемы с давлением, но врачи скорой оперативно справились с ситуацией.

Депутат заявил, что давление повысилось из-за перепадов температуры.

"У меня в таких случаях и ноги как будто ватные, хожу как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается. Меняется трижды в день, а я же метеозависимый очень. Сейчас все хорошо, я дома. Там уже не так много до конца эфира оставалось", - сказал он тогда.

В свое время Геннадий Москаль предупреждал украинских граждан об имперских амбициях России, заявляя, что Москва не собирается отдавать Украине захваченную часть Донбасса и Крым.

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