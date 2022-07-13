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Следующие "горячие точки" войны и остановится ли Путин после захвата Донбасса: прогнозы экспертов

13 июля 2022, 21:36

Сейчас истощенные россияне нуждаются в восстановлении, а украинцы используют ценное время для получения и ознакомления с западным оборудованием.

ВСУ отбили атаки РФ на Юге
Кто одержит победу в войне / Фото УНИАН

Две истощенные армии воюют за восток Украины. Сможет ли кто-нибудь из них нанести решающий удар?

Три месяца назад Владимир Путин переориентировал и сконцентрировал войска РФ на востоке Украины по причине неудачного блиц-крига на Киев. В июне, после длительного и кровавого марша по Луганщине, был успешно взят город Лисичанск. Сейчас две военные силы на пороге третьего акта войны, который может переклонить ее ход на любую сторону, говорится в материале издания CNN.

Возможным следующим шагом Путина считается активное наступление на Донецк с попыткой его захвата. Подобное достижение давно беспокоит Кремль, поскольку с 2014 года именно на Донетчине и Луганщине находятся сепаратистские группировки, которые поддерживает РФ.

Институт исследования войны в Вашингтоне заявил в воскресенье, 10 июля, что российская пехота находится в состоянии оперативной паузы и поэтому сложно прогнозировать точные даты наступления.

Подобный перерыв играет на руку украинской армии, у которой есть время на усиление защиты подконтрольных Украине территорий, а также возможности удачного контрнаступления.

Уроки Луганска

"Сейчас Россия вынуждена вернуться в самое начало", - отметил CNN Макс Бергманн, директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований.

Российская сторона продвигается медленно, но уверенно. В битвах за стратегические города была обнаружена ограниченность украинского арсенала.

"Они действовали медленно и применяя свою артиллерийскую мощь нанесли мощные удары", - сказал Бергманн.

Все (российские) средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и бронетанковые формирования могут быть сосредоточены на очень небольших участках, что позволяет им создавать локальное преимущество над растянутыми вдоль линии фронта оборонными позициями Украины.

Но три месяца войны нанесли ущерб обеим армиям, и захват Луганска ставит две истощенные армии на точку перелома.

Какой будет третья фаза войны за Донбасс / фото CNN

"Русские силы, скорее всего, будут продолжать ограничиваться небольшими наступательными действиями, поскольку они планируют возобновить силы и создать условия для более значительного наступления в ближайшие недели или месяцы", - заявили в ISW.

Преимущества подобной тишины очевидны: истощенные россияне нуждаются в восстановлении, а украинцы используют ценное время для получения и ознакомления с западным оборудованием.

"Кажется, что мы находимся в стазисе, но это очень неустойчивый баланс и мы не знаем, когда он нарушится. За кулисами обеих сторон идут безумные усилия для проведения будущих наступлений", - отметил Бергманн.

Следующие горячие точки войны

Есть два города, которые, к сожалению, станут нам очень знакомыми — Славянск и Краматорск на севере Донецка.

"Я подозреваю, что они будут следующими Северодонецком и Лисичанском", — сказал Самир Пури, старший научный сотрудник отдела городской безопасности и гибридной войны Международного института стратегических исследований.

От ВСУ сейчас ожидается небывалое упрямство.

"Украинцы сделают это как можно сложной и длительной задачей для россиян", - сказал Бергманн.

"Так они и ведут эту войну: борясь за каждый дюйм своей территории, они медленно отступают только при крайней необходимости. Украина будет медленно истощать Россию через Донецк, но им не хватит пехоты и техники для прорыва. Им придется пережить военную метаморфозу, чтобы получить такую ​​наступательную способность", – отметил Пури.

В ночь на понедельник украинские военные нанесли удар по российскому составу боеприпасов в городе Новая Каховка Херсонской области, что стало одним из самых больших атак на оккупированную Россией территорию с начала войны. Российский чиновник сказал, что украинский удар был произведен из дальнобойной артиллерийской системы HIMARS, предоставленной США, но утверждал, что атака попала в состав удобрений.

Украина начала целиться в российские командные пункты и склады боеприпасов далеко за линией фронта как на Херсонщине, так и на Донбассе, используя недавно поставленное западное оружие, имеющее более широкий радиус поражения цели.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил во вторник: "Мы уже атаковали почти по всей линии фронта, пока россияне усиливают свои блокпосты из-за активизации партизанского движения".

"Фокус россиян держится на захвате Донбасса, в то время, как украинцы видят своей ближайшей целью прорыв на Херсонском направлении", - сказал Бронк.

Зависимость от оружия

Российско-украинская война вот-вот достигнет стадии в шесть месяцев и сейчас важнейшим фактором в ходе боевых действий является мощность и количество оружия у каждой стороны.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на этой неделе заявил, что Украина наносит значительные потери российским войскам и с помощью западного оружия сможет сравнить личный состав обеих армий.

Министерство обороны России отказывается сообщить количество погибших и раненых со своей стороны, однако независимые аналитики раскритиковали попытки захватить город Лисичанск, говоря, что это было слишком дорого. Аналитики также предполагают, что рост тенденции использования Россией старых и менее точных ракет, таких как KH-22, впервые разработанных в 1960-х годах, свидетельствует о том, что ее запасы иссякают.

На передовой также представлены советские танки Т-62, которые, по данным британской разведки, расконсервировали для подкрепления.

Украина сталкивается с противоположной проблемой. Стране присылают огромные массивы высокотехнологичного западного оружия, но поступление разнообразных боевых систем из стран создает свои трудности.

"Это материально-технический кошмар", - сказал Бронк.

"Оружие из десятков разных стран означает разные боеприпасы, разную логистику и разные проблемы в обслуживании".

Часто обучение солдат нуждается в их отъезде. Британская армия в последние недели тренировала сотни украинских военнослужащих в Уилтшире, на юге Англии, тогда как Германия заявила, что планирует обучить солдат использовать ракетные системы залпового огня Mars II.

"Украина должна за короткий период перевести армию, базировавшуюся на российском и советском оборудовании, на модернизированное оборудование образца НАТО. Это большой вызов и в мирное время", — сказал Бергманн.

Война на выносливость

Вряд ли Владимир Путин остановится после захвата Донбасса.

"Россияне действительно настроены контролировать Донбасс, но если они достигнут этого, то попытаются получить больше". Аналитики уверены, если темп движения России через Луганск повторить в Донецке, война растянется.

"Военное вторжение разрушило украинскую экономику до основания", - отметил Бронк, вспоминая о проблемах с импортом и экспортом из-за блокады Черного Моря.

В такой ситуации страны стремятся к быстрому и мирному решению. Недавно США снова отметили необходимость переговоров.

Однако, независимо от предстоящего хода войны, страны Запада продолжают поддерживать Украину в материально-техническом плане.

В прошлом месяце Зеленский сказал лидерам G-7, что хочет закончить войну через месяцы, а не через годы. Это зависит от многих факторов вне его контроля, но эксперты соглашаются, что ближайшие события на востоке Украины в значительной степени определят будущее самой сухопутной войны Европы за последние десятилетия.

Перевод: Панасенко Полины

Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников 10 июля объявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ украинской армии освободить южные регионы Украины от российской оккупации. ВСУ накапливают оружие, чтобы выполнить задачу.

Глава государства Владимир Зеленский 11 июля заявил, что приоритет армии Украины – освобождение всех территорий, которые захватила Россия. Как полагает гарант, это является главной целью всех украинцев.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что ВСУ могут освободить все свои земли. Но для этого силам обороны Украины нужно достаточное количество западного вооружения. Согласно прогнозу Гайдая, российские войска могут захватить Донбасс, но после того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции, Путин может объявить в России всеобщую военную мобилизацию.

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