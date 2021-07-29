"Сломанные розетки и душ по 35 гривен": турист из Черкасс пожаловался на отдых в Кирилловке

Турист из Черкасс пожаловался на отдых в Кирилловке / скриншот из видео

Туристы из Черкасс, которые впервые за много лет десять отдохнуть на Азовском море и отправившиеся в Кирилловку, рассказали о крайне некачественном сервисе. О проблемах тамошнего быта на Федотовой косе рассказал волонтер Павел Собко.

"Море Азовское классное. Медуз много, но в этом база отдыха не виновата. Это природа и ничего с ней не сделаешь. А вот условия в номерах ужасные. Кондиционер — одно название. У кума в комнате из трех розеток работала одна, и в ту был включен кондиционер. Смыть соленую воду пресной можно строго по расписанию с 18.00 до 21.00 работал душ. И это не бесплатная услуга — с человека за один прием душа нужно платить 35 гривен. Днем дети купались в море и то ли из-за медуз, то ли из-за соленого моря у них начался зуд. Дети плачут, мы со скандалом уже начали просить включить душ. Нам сказали: вот вам пятилитровая баклажка, набирайте воду и мойте", — рассказал он.

При этом, по словам Собко, персонал базы заявил ‒ если туристам не нравится сервис, то они могут собирать свои вещи и уезжать. В конце концов волонтеру с семьей пришлось перебираться в другой район, где условия для отдыха были гораздо лучше.

Читайте такжеПриводят к удушью: в Кирилловке отдыхающие жалуются на укусы опасных насекомых

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что в курортном городе Бердянск Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах. Туристам не давали покоя нас морские блохи и медузы.

Затем им на смену пришли пауки. На жутком видео видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.