​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​

Кто возглавил Киевский облсовет​ / Общественное движение ЧЕСНО

Председателем Киевского областного совета стал представитель Слуги народа Александр Скляров. Как сообщается, за Склярова проголосовали 44 депутата.

В частности Александра Склярова поддержали Батькивщина, Слуга народа и ОПЗЖ. В бюллетене не было еще одного кандидата – Ярослава Москаленко. Он отказался участвовать в голосовании и заявил, что будет обжаловать результаты в суде.

В знак протеста депутаты Европейской солидарности и За майбутне покинули зал заседания.

Александр Скляров заявил, что процедура голосования не была нарушена, поэтому он считает себя легитимным главой Киевского облсовета. Однако окончательное решение примет суд.

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Отметим, что, по словам члена счетной комиссии Киевского областного совета Александра Леляка, выборы председателя Совета прошли с нарушением требований регламента и законодательства.

"В бюллетени для голосования за главу Киевского областного совета решили вносить фамилии по одному. То есть, в бюллетене одно и голосуют сначала за одну кандидатуру. Если эта кандидатура не набрала нужные 43 голоса, то вносят в другой бюллетень другую кандидатуру, и снова голосование. Однако в действующем регламенте четко указано на то, что в бюллетень должны вноситься все кандидатуры, которые были вынесены на сессии совета", — заявил депутат.

Однако драка, которая произошедшая во время выборов в Киевский областной совет, не была связана ни с нарушениями в регламенте, ни с требованиями избирательного законодательства.​

Потасовка произошла из-за того, что фракция Батькивщина привела якобы больного COVID-19 депутата на это заседание. Когда об этом стало известно, депутат отказался вставать и уходить, хотя и показывал электронный результат теста. В итоге пришлось вызывать полицию.​

Видео драки в Киевском областном совете

Как ранее сообщал Главред, главу Черновицкого облсовета суд отстранил от должности.

А в в Харькове губернатор и депутат поругались из-за коронавируса.