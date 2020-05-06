Возле Мелитополя пронесся страшный смерч: опубликовано видео

Смерч нанес убытки жителям Мелитополя / Скриншот видео с youtube.com

В Мелитополе 5 мая пронесся смерч высотой более 11 километров, снося все на своем пути, переворачивая крыши домов, обрывая провода.

Видео инцидента местные жители опубликовали в YouTube.

Пострадали от стихии села Степное и поселок Малый Утлюг. Мощные ветры сорвали десятки листов шифера на зданиях и разбросали вокруг. В дворах разрушены хозпостройки.

На кадрах видно, что смерч достигал в высоту сотни метров, а "хобот" прятался в огромном облаке. Специалисты Мелитопольской метеостанции отметили, что кучево-дождевое грозовое облако поднималось до высоты 11 километров.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала об ожидаемых в будущем изменениях климата, которые неминуемо затронут и Украину.

Как ранее сообщалось, киевляне возмущаются пылевой буре, гари и селянам , которые палят траву. Некоторые говорят о диверсии и попытках скрыть следы масштабных незаконных вырубок. Все это так, но причина другая - необратимые изменения климата и активизация человека.