Смерть внука Филимонова: названа дата похорон Эвана Григора

Эван Григор / Фейсбук О.Филимонова

Народный артист Украины, депутат одесского горсовета, экс-кандидат в мэры Олег Филимонов рассказал о дате похорон своего внука Эвана Григора, внезапно скончавшегося 30 мая.

В своем Facebook он сообщил, что гражданская панихида пройдет в среду, 2 июня.

По словам артиста, прощание пройдет в Одессе на центральной аллее Второго кладбища.

"Друзья! Прощание и гражданская панихида по нашему внуку Эвану Григору, скоропостижно скончавшемуся 30 мая 2021 г., состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12.00. Приглашаем всех, кто его знал. И пусть Господь упокоит его душу..." - добавил Филимонов.

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Смерть Эвана Григора: