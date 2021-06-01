Смерть внука Филимонова: названа дата похорон Эвана Григора

Прощание пройдет в Одессе на центральной аллее Второго кладбища.
Народный артист Украины, депутат одесского горсовета, экс-кандидат в мэры Олег Филимонов рассказал о дате похорон своего внука Эвана Григора, внезапно скончавшегося 30 мая.
В своем Facebook он сообщил, что гражданская панихида пройдет в среду, 2 июня.
По словам артиста, прощание пройдет в Одессе на центральной аллее Второго кладбища.
"Друзья! Прощание и гражданская панихида по нашему внуку Эвану Григору, скоропостижно скончавшемуся 30 мая 2021 г., состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12.00. Приглашаем всех, кто его знал. И пусть Господь упокоит его душу..." - добавил Филимонов.
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Смерть Эвана Григора:
- Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 мая, у одесского юмориста Олега Филимонова, который баллотировался в мэры Одессы от партии Слуга народа, умер внук Эван Григор.
- Трагедия произошла на спортивной площадке 84 школы Одессы.
- Во время игры в баскетбол мальчику якобы стало плохо и он потерял сознание. Прибывшим на место врачам не удалось его спасти.
Автор: Алексей Тычина