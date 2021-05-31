Смерть внука Филимонова в Одессе: появилось видео с места трагедии

Эван Григор / Фейсбук О.Филимонова

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент попытки спасения Эвана Григора - 15-летнего внука юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова.

На обнародованных кадрах видно, как медик оказывает первую помощь на спортивной площадке.

Сообщается, что медики откачивали парня более получаса, но в 20:11 констатировали смерть.

Отметим, что вокруг умирающего собрались другие подростки, пока врачи проводили реанимационные действия.

Как написали очевидцы, "скорая" пыталась спасти подростка. Он играл в баскетбол, однако отошел отдохнуть и потерял сознание.

Смерть Эвана Григора: