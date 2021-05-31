Смерть внука Филимонова в Одессе: появилось видео с места трагедии

Медики проводили реанимационные действия более получаса.
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент попытки спасения Эвана Григора - 15-летнего внука юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова.
На обнародованных кадрах видно, как медик оказывает первую помощь на спортивной площадке.
Сообщается, что медики откачивали парня более получаса, но в 20:11 констатировали смерть.
Отметим, что вокруг умирающего собрались другие подростки, пока врачи проводили реанимационные действия.
Как написали очевидцы, "скорая" пыталась спасти подростка. Он играл в баскетбол, однако отошел отдохнуть и потерял сознание.
Смерть Эвана Григора:
- Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 мая, у одесского юмориста Олега Филимонова, который баллотировался в мэры Одессы от партии Слуга народа, умер внук Эван Григор.
- Трагедия произошла на спортивной площадке 84 школы Одессы.
- Во время игры в баскетбол мальчику якобы стало плохо и он потерял сознание. Прибывшим на место врачам не удалось его спасти.
Автор: Алексей Тычина