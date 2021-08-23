УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Смертельная опасность: эксперт раскрыл, какой хлеб нельзя употреблять ни в коем случае

23 августа 2021, 04:37
Прослушать новость
Остановить

Хлеб нередко заражается бактериальной инфекцией, которая называется картофельная болезнь, подчеркнул Игорь Лаврешин.

Хлеб
/ УНИАН

Хлеб, зараженный плесенью, является непригодным для употребления, заявил хлебный сомелье Игорь Лаврешин.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в летний период, из-за повышенной температуры и влажности многие сталкиваются с проблемами бактериальных инфекций.

"Если на хлебе плесень – ни в коем случае такой хлеб нельзя употреблять в пищу, потому что если она уже появилась, это уже свидетельствует о том, что глубокое заражение плесневыми спорами уже произошло в хлебе. Срезать ни в коем случае нельзя. Такой хлеб нельзя употреблять в пищу", - говорит эксперт.

Он пояснил, что темные сорта хлеба внутри нередко начинают заражаться бактериальной инфекцией, которая называется картофельная болезнь: "Если вы чувствуете минимальный неприятный запах и хлеб внутри липкий, ни в коем случае такой хлеб тоже нельзя употреблять".

Собеседник также оценил качество лавашей длительного хранения, которые появились на полках магазинов.

Реклама

По его лосвам, лаваш длительного хранения - это дешевый продукт, ведь в в своем составе имеет большое количество масел.

"Самое главное – большое количество стабилизаторов, которые не позволяют этому хлебу портиться. Сказать, что он опасен, я не могу, потому что если этот хлеб был произведен и импортирован на территорию Украины, то он соответствует определенным ГОСТам и техническим условиям. Но сказать, что этот хлеб полезен, я бы не сказал. Если вы хотите купить хороший лаваш – купите обычный лаваш без добавления этих глушителей. Такой продукт хранится три дня – не больше. А хлеб хранится до 5 дней", - добавил Лаврешин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мягкие сорта мороженого, которое продается на развес, могут быть небезопасны.

Мягкие сорта мороженого небезопасны, ведь зачастую до конца непонятно, как его производят.

viber
хлеб
Сейчас вы просматриваете новость «Смертельная опасность: эксперт раскрыл, какой хлеб нельзя употреблять ни в коем случае». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупкиФинансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки "Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины "Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве"Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве Усидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФУсидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФ

Последние новости

04:58

Может ли мозг человека предсказывать будущее - ответ ученых

04:37

Смертельная опасность: эксперт раскрыл, какой хлеб нельзя употреблять ни в коем случае Видео

03:52

Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

02:58

Врач назвала простой способ для нормализации работы кишечника

02:48

Звезда Отряда самоубийц без белья засветила обольстительную фигуру

Реклама
02:23

Ученые предложили новый способ борьбы с лишним весом

01:54

Вторжение РФ в Украину реальнее, чем кажется: в США назвали главное направление Видео

01:20

Комаровский рассказал, кому опасно пить алкоголь Видео

00:20

Зеленский заявил о войне из-за реформы Конституционного суда Видео

22 августа, воскресенье
23:51

В Украине могут закрыть центры вакцинации: врач назвал причину Видео

23:06

В Кабмине озвучили единственное условие поставок воды в Крым

22:59

Врач рассказала о коварной опасности вареной картошки Видео

22:33

Президент раздал награды "национальным легендам" Украины

22:05

"Двери открыты и на вход, и на выход": Зеленский пообещал новые отставки членов Кабмина Видео

21:38

Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки

21:23

"Стреляли резиновыми пулями": украинка из Кабула рассказала о зверствах в аэропорту Видео

21:02

В Одессе ревнивец разрезал женщине рот, а ее сожителя ударил в живот

20:37

Шмыгаль высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к мерам против РФ Видео

20:10

Выяснилось, сколько заплатят Джамале за выступление на Крымской платформе

19:36

В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик Видео

Реклама
19:34

Климатолог назвала опасные последствия вырубки лесов в Карпатах Видео

18:54

Зеленский пообещал вернуть мощь украинскому флоту Видео

18:47

Клип Just Fly Макса Барских с настоящим самолетом набрал более 3 миллионов просмотров Видео

18:37

Украина установила рекорд по количеству медалей по боксу среди юниоров

18:35

Итоги 30 лет: мы остались демократией и медленно, но движемся вперед мнение

18:26

Приметы на 23 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:15

СТБ раскрыл дату выхода 2 сезона Холостячки со Златой Огневич

18:00

В Украине резко изменится погода и налетит похолодание Видео

17:51

Семейка Аддамс 2 выйдет в кинотеатрах с опережением графика Видео

17:30

Вера Брежнева похвалилась аппетитной фигурой на горячем летнем фото

17:28

В Кирилловке двух туристов унесло в открытое море на надувном матрасе Видео

16:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

16:51

Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинах Видео

16:24

Резкий скачок заболеваемости и смертей: эксперт назвал сроки новой волны COVID-19

16:12

Tayanna шокировала украинцев ужасными условиями проезда в украинском поезде Видео

16:00

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликты Видео

15:54

Умер знаменитый актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский Видео

15:30

Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем

15:08

Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского Видео

14:58

Эксперты рассказали, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество

Реклама
14:54

"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2 Видео

14:45

Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео

14:34

Крепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики Видео

14:24

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

14:18

Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

13:32

Королева Елизавета II накажет Меган Маркл и принца Гарри за опороченную семью

13:25

Меркель прибыла в Украину и отправилась на переговоры с Зеленским Видео

12:57

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

12:38

Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021 Видео

12:30

На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять