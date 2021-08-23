Смертельная опасность: эксперт раскрыл, какой хлеб нельзя употреблять ни в коем случае

/ УНИАН

Хлеб, зараженный плесенью, является непригодным для употребления, заявил хлебный сомелье Игорь Лаврешин.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в летний период, из-за повышенной температуры и влажности многие сталкиваются с проблемами бактериальных инфекций.

"Если на хлебе плесень – ни в коем случае такой хлеб нельзя употреблять в пищу, потому что если она уже появилась, это уже свидетельствует о том, что глубокое заражение плесневыми спорами уже произошло в хлебе. Срезать ни в коем случае нельзя. Такой хлеб нельзя употреблять в пищу", - говорит эксперт.

Он пояснил, что темные сорта хлеба внутри нередко начинают заражаться бактериальной инфекцией, которая называется картофельная болезнь: "Если вы чувствуете минимальный неприятный запах и хлеб внутри липкий, ни в коем случае такой хлеб тоже нельзя употреблять".

Собеседник также оценил качество лавашей длительного хранения, которые появились на полках магазинов.

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По его лосвам, лаваш длительного хранения - это дешевый продукт, ведь в в своем составе имеет большое количество масел.

"Самое главное – большое количество стабилизаторов, которые не позволяют этому хлебу портиться. Сказать, что он опасен, я не могу, потому что если этот хлеб был произведен и импортирован на территорию Украины, то он соответствует определенным ГОСТам и техническим условиям. Но сказать, что этот хлеб полезен, я бы не сказал. Если вы хотите купить хороший лаваш – купите обычный лаваш без добавления этих глушителей. Такой продукт хранится три дня – не больше. А хлеб хранится до 5 дней", - добавил Лаврешин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мягкие сорта мороженого, которое продается на развес, могут быть небезопасны.

Мягкие сорта мороженого небезопасны, ведь зачастую до конца непонятно, как его производят.