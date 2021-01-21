Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: названа вероятная причина

В Харькове произошел пожар в доме для престарелых / Фейсбук И.Венедиктовой

Кабинет министров проведет внеочередное заседание в связи с пожаром в доме престарелых, произошедшим сегодня в Харькове.

О соответствующем поручении президента Владимира Зеленского рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана государственная комиссия во главе с министром развития громад и территорий, которая займется выяснением причин трагедии. На месте работают спасатели. Известно о 15 погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким", - отметил он.

Как сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова в Facebook, стала известна возможная причина пожара в частном пансионате для пожилых людей в Харькове Золотое время.

"Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами", - говорится в сообщении.

В Харькове нет никаких официальных учреждений для пожилых людей по адресу, где произошел пожар, рассказал Суспильному директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага.

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага. "Такого учреждения, что по этому адресу указано, ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.

/ Фейсбук И.Венедиктовой

Хозяина дома объявили в розыск, ему грозит уголовная ответственность.

Пожар в доме престарелых в Харькове: