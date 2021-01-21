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Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: названа вероятная причина

21 января 2021, 17:25
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Кабмин соберется на внеочередное заседание в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове.

пожар, харьков
В Харькове произошел пожар в доме для престарелых / Фейсбук И.Венедиктовой

Кабинет министров проведет внеочередное заседание в связи с пожаром в доме престарелых, произошедшим сегодня в Харькове.

О соответствующем поручении президента Владимира Зеленского рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана государственная комиссия во главе с министром развития громад и территорий, которая займется выяснением причин трагедии. На месте работают спасатели. Известно о 15 погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким", - отметил он.

Как сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова в Facebook, стала известна возможная причина пожара в частном пансионате для пожилых людей в Харькове Золотое время.

"Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами", - говорится в сообщении.

В Харькове нет никаких официальных учреждений для пожилых людей по адресу, где произошел пожар, рассказал Суспильному директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага.

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага. "Такого учреждения, что по этому адресу указано, ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.

пожар, харьков
/ Фейсбук И.Венедиктовой

Хозяина дома объявили в розыск, ему грозит уголовная ответственность.

Пожар в доме престарелых в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
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