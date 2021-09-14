СМИ раскрыли причину смерти судьи Печерского райсуда Виталия Писанца

Виталий Писанец умер / sud.ua

Появились результаты судебно-медицинской экспертизы вскрытия тела погибшего судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, которого нашли мертвым 11 сентября.

Как пишет Dетектив-Info, причиной смерти стала полученная закрытая черепно-мозговая травма.

По словам источника издания, травму затылка судья мог получил при падении. При этом правоохранители должны установить, стало ли падение результатом конфликта погибшего Писанца со следователем Соломенского управления полиции Евгением Хоменко.

Как сообщают в полиции, по данным следствия, вечером 11 сентября судья и следователь полиции приехали в гости в дом брата экс-министра юстиции и экс-председателя Верховного суда Василия Онопенко - Петра Онопенко в селе Погребы. Мужчины отдыхали, употребляя алкоголь.

Со слов присутствующих, в определенный момент застолья между Хоменко и Писанцом началась ссора, во время которой судья ударил следователя рукой по лицу. На этом конфликт был исчерпан, а мужчины еще более получаса употребляли спиртное.

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"Внезапно у Писанца пошла носом кровь, он потерял равновесие, задев вазу, упал на пол с посиневшим лицом. Онопенко и Хоменко якобы пытались оказать судье первую помощь и вызвали врачей. Однако на момент приезда медики констатировали смерть судьи. Заметных телесных повреждений на теле не было", - говорится в сообщении.

Супруга погибшего судьи уточнила, что ранее ему неоднократно поступали угрозы, а также на него нападали и избивали.

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Что известно о судье Виталие Писанце:

Виталий Писанец был следственным судьей по делу о гибели журналиста Павла Шеремета.

Он также недавно проводил одно из заседаний в деле Виктора Медведчука - рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее в Facebook появилось сообщения якобы от имени судьи Печерского райсуда В. Писанца о том, что он не принимал решения о восстановлении Е. Амосовой в должности ректора Медуниверситета и якобы направил по этому поводу сообщение в Высший совет правосудия. Позднее информация была опровергнута.