СМИ сообщили о смерти Людмилы Янукович: что известно

Людмила Янукович / Радио Свобода

Опубликована информация о смерти Людмилы Янукович - жены бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как пишет РБК-Украина, информация появилась накануне в соцсетях.

"Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось", - написал на своей странице в Telegram политтехнолог и блогер Владимир Петров.

Позже украинский блогер и публицист Екатерина Золотарева написала пост о якобы смерти Людмилы Янукович.

"Говорят, не стало Людмилы Янукович. Не знаю точно, правда ли это, но если да, то лично мне ее жаль. Простая украинская женщина, дончанка, мать и жена. "Батя, я стараюсь" — вот в этом вся она. Бесхитростная и беззлобная. Похоронившая совсем еще молодого и сильно любимого сына. Несчастная и измученная. Отвергнутая и преданная своим неверным мужем и ставшая на ровном месте врагом для своей же страны по его глупости и нелепости. Пусть обретет там столь долгожданный покой", - написала Золотарева.

Реклама

Чем известна Людмила Януковича

Известность к Людмиле Янукович пришла в 2004 году: во время Оранжевой революции на митинге в Донецке она рассказала о "наколотых" апельсинах, "американских" валенках и палатках с толстой основой и подогревом, которые выдаются поселенцам — сторонникам Виктора Ющенко на Майдане в Киеве.

На протяжении своего президентства, не разводясь с Людмилой, Виктор Янукович проживал в тайном фактическом браке с Любовью Полежай.

После бегства Виктора Януковича в Россию в 2014 году Людмила Янукович переехала в Крым.

Биография Людмилы Янукович

Людмила Александровна Настенко (Янукович) родилась 9 октября 1949 года в Енакиево, Донецкая область, Украина. Отец, Александр Настенко, работал на цементном заводе. Мать, Валентина Васильевна Давыдова (14.09.1928 — 28.04.2009) — была юристом по образованию, по состоянию здоровья (инвалид первой группы, более 20 лет передвигалась в инвалидной коляске).

Затем окончила Макеевский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель". Работала на производстве, в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. Была специалистом треста "Енакиевметаллургстрой".

Вышла замуж за Виктора Януковича в ноябре 1971 года. У них с Виктором Януковичем двое детей (сыновья Александр и Виктор (погиб)) и трое внуков.

Напомним, ранее стало известно о новом бизнесе Людмилы Януковича в Крыму.

Читайте еще: